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Yaşam

Türk Hava Yolları, Diyarbakır- Erbil seferi başladı

İlk yolculuk 71 kişiyle gerçekleşti

10 Nisan 2016 22:14

Diyarbakır’da, ilk kez Türk Hava Yolları tarafından Diyarbakır Havalimanı'ndan Erbil’e gerçekleşen uçak seferinde, eski Bakan, Vali, AKP Genel Başkan yardımcısının da olduğu 71 kişi seyahat etti.  

Hürriyet’te yer alan habere göre, geçenlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kent ziyaretinde açıkladığı Diyarbakır-Erbil uçak seferlerinin ilk uçuşu bugün gerçekleşti. Uçuş öncesi Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleşen kokteyle Vali Hüseyin Aksoy, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kudbettin Arzu, AKP Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, iş çevreleri ve Erbil’e seyahat eden iş adamları katıldı.

 

İlk yolculukta 71 kişi

Apronun önünde gazetecilere açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bugünün Diyarbakır için çok önemli bir gün olduğunu ve havaalanının uluslararası yolcu seferlerine müsait olarak ilk seferini Erbil’e başlattığını söyledi. Eker, “Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz hafta Diyarbakır ziyaretinde bundan bahsetmişti. Bunun kararını vermişti. İki şehir arasında Erbil ve Diyarbakır’ın Türk Hava Yolları ile haftada 3 gün olacak şekilde planlandı. Diyarbakır ve Erbil arasındaki gerek ticaret gerekse turistik ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlar. Daha önce İstanbul’dan yapılıyordu. Ancak şimdi başlangıç ve bitiş Diyarbakır olacak şekilde haftada 3 kez başlatılacak. Yolcu taşımacılığı şuan için yapılacak. Ancak ileride kargo taşımaya da yapılacak. Diyarbakır havalimanı ve yeni terminal binası körüklü sistemle uluslararası uçuşlara güvenli olarak hizmet verecektir. Davutoğlu’nun bu kararını büyük memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.  Açıklamanın ardından Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve eski Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanı Kudbettin Arzu’nun da aralarında olduğu 71 kişi Erbil’e hareket etti.

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