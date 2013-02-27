Türk hava sahası yabancı askeri uçakları mı açıldı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan ve Mısır kıyalarında radarda kaybolan S. Arabistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçak ile diğer yabancı uçakları sordu. “Bu uçaklar hangi gerekçelerle Türkiye Hava Sahasını kullanmaktadırlar” diyen Kart, “Keza bu uçaklar ile Taliban savaşçılarının taşındığı yönündeki iddialar da kaygı vericidir” diye konuştu.

Kart’ın TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Mısır kıyılarında radarda kaybolan Arabistan askeri uçağı

Esenboğa Havaalanında 24 ve 25 Şubat 2013 tarihlerinde 21.30-22.30 saatleri arasında, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerine ait 3 adet C 130 Nakliye Uçağı havalanmıştır. Bu uçaklar Konya-Antalya rotasını takip ederek, Akdeniz üzerinden uçmuşlar ve Mısır kıyılarında radardan kaybolmuşlardır.

Akıllı telefonlarda kayıtlar var

Uçaklar 20.000 ila 25.000 feet arasında seyretmektedirler.

Yukarıda açıklaması yapılan hususlar, akıllı telefonlarda kullanılan Flight Radar 24 programı ile tespit edilmiş olup, kayıtlarda mevcuttur.

Suriye’deki gelişmelerin ve iç savaşın kritik bir hal aldığı dönemde sözü edilen gelişmeler son derece önemlidir. Bu gelişmeler beraberinde ciddi soru işaretlerini getirmektedir. Türkiye’nin hava sahasının, yabancı silahlı kuvvetlerin kullanımına açılması ve devamında da Suriye’deki iç savaşta taraf hale gelmesi anlamına gelen bu nitelikteki fiili durumun, Anayasa’nın 92. maddesinin ihlâli anlamına geleceği de açıktır.

Kamuoyunda ve medyada yaratılan bilgi kirliliği ve karartma sonucunda, cüretkâr ve sorumsuz bir anlayışla Anayasa ihlâllerinin sürdürüldüğü görülmektedir.

Keza bu uçaklar ile Taliban savaşçılarının taşındığı yönündeki iddialar da kaygı vericidir.

Türk hava sahasını hangi gerekçelerle kullanıyorlar?

Bu uçaklar hangi gerekçelerle Türkiye Hava Sahasını kullanmaktadırlar?

Büyük tonajlı olan bu uçaklar Türkiye’den ne taşımaktadır ya da Türkiye’ye ne getirmektedir? Veyahut Kim’leri taşımaktadır?

Suriyeli muhaliflere mühimmat mı taşınıyor?

Bu uçaklar nereye gitmektedir? Yükleme Türkiye’de mi yapılmaktadır?

Bu uçakların Suriye’deki muhalif gruplara mühimmat ve silah desteği sağladığı yönündeki iddia ve kaygılara karşı açıklamanız nedir?

Son 1 ay içinde, Esenboğa veya başka Havaalanlarından (sivil ya da askeri) yapılan benzeri uçuşlar var mıdır? Varsa sayısı nedir?