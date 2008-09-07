Türk halkının yüzde 40’ı tatil yapmıyor

Araştırma şirketi GFK Türkiye'nin yaptığı ‘Tatil Alışkanlıkları’ araştırmasından özetle şu sonuçlar çıktı:



- Türkiye'de yılda bir ve daha fazla kez yaz tatili yapanların oranı yüzde 48,



- Halkın yüzde 40'ı hiç yaz tatiline çıkmıyor,



- Daha seyrek yaz tatili yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 12,



- Yaz tatili yapma oranının en yüksek olduğu grupları genç yaş grupları ve AB sosyo-ekonomik grup oluşturuyor,



- Yüksek gelir grubu arasında yılda 1 veya daha fazla kez tatil yapanların oranı yüzde 72,



- Ege ve Marmara bölgeleri tatil yapma oranı açısından başı çekiyor. Ege'de tatil yapanların oranı yüzde 61,9. Bunu yüzde 58,7 ile Marmara Bölgesi izliyor. Tatil yapma oranının en düşük olduğu bölge yüzde 17 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi.



- Türkler, kış tatiline ise fazla rağbet etmiyor. Kış tatili yaptığını belirtenlerin oranı sadece yüzde 7.



- Tatile çıkanların yüzde 62,7'si otobüsle, yüzde 45,9'u kendi otomobiliyle, yüzde 9,2'si uçakla seyahat ediyor. Trenle, gemiyle ve araba kiralayarak tatile çıkanların oranı ise oldukça düşük.



- 2005 yılında yüzde 5,3 olan uçakla seyahat etme oranının kentlerde yüzde 42 oranında arttığı dikkat çekiyor.



- Her 10 kişiden biri bugüne kadar yurt dışına çıkmış. Yurt dışına çıkma oranı 2005 yılından bu yana değişmezken, yurt dışına çıkma nedenleri arasında tatil ve iş başta geliyor.



- Tatile gidenlerin ya da gitmek isteyenlerin yüzde 70'i tatilini "deniz kenarında ya da kumsalda" geçirmeyi tercih ederken, tatilini evde geçirmek isteyenlerin oranı yüzde 7,5'i buluyor.



- Tatilde yüzmek yüzde 51 ile en çok tercih edilen alışkanlık olurken, bunu yüzde 47 ile yürüyüşe çıkmak, yüzde 37 ile alışveriş yapmak, yüzde 35 ile güneşlenmek izliyor.



- Kadınlarda yüzde 48 ile yürüyüş ve yüzde 47 ile alışveriş ilk iki sırada yer alırken, erkeklerde yüzmek yüzde 57, yürüyüş ise yüzde 45 oranıyla ilk tercihler arasında bulunuyor.



