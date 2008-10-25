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Ekonomi

Türk halkının önceliği başını sokacak bir ev

Türkiye’de MasterIndex'in yaptığı araştırmada “Elinize fazladan 40 bin YTL geçse nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna yüzde 37'lik çoğunluk "ev alırım"

25 Ekim 2008 03:00

MasterIndex'in araştırması, "ev almanın" Türk halkının önceliği olduğunu ortaya koydu.
MasterCard tarafından düzenlenen ve altı ayda bir gerçekleştirilen MasterIndex Araştırmasına göre, "Elinize fazladan 40 bin YTL geçse nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna yüzde 37'lik çoğunlukla "ev alırım" yanıtını veren Türk halkının bu isteği, 1999 yılından bu yana "ilk tercih" durumunda.

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, sonuçlar incelendiğinde, kadınların "ev alma" tercihinin erkeklerden daha fazla olduğunun görüldüğüne işaret edildi. "Elime geçen 40 bin YTL'ye ev alırım" diyen kadınların oranının yüzde 41, erkeklerin oranının yüzde 33 olduğu belirtildi.

Açıklamada, araştırmaya göre, ev alma isteği gösteren kesimin yaşının da önceki yıllara oranla düştüğü bilgisine yer verildi.

Ev alma ihtiyacı önceki yıllarda 30 yaşından itibaren öncelikli tercih olurken Ağustos 2008 sonuçlarına göre bu yaş 20'ye düşüyor. Ev alma isteği en kuvvetli kesim ise yüzde 49 ile 55 yaş üstü.


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