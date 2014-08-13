Türk halkının hayalindeki ev: 3+1

Hurriyetemlak.com, konut alıcılarının arama kriterlerini derledi. Oda sayısına bakıldığında Türk halkının yüzde 51'inin 3+1 ev aradığı ortaya çıkıyor. Yüzde 29'luk kısım 2+1, yüzde 10'luk kısım 4+1, yüzde 5'lik kısım 1+1 evlere bakarken; yüzde 4 daha kompleks bir daire istiyor. Metrekare bazında en çok aranan konut tipi yüzde 37 ile 91-120 metrekare olurken; 90 metrekareden küçük olan evleri tercih edenlerin oranı yüzde 25, 121 ila 150 metrekarelik evleri tercih edenlerin oranı ise yüzde 22. Konut alıcılarının yüzde 9'u 180 metrekareden büyük ev ararken, yüzde 7'si 151 ila 180 metrekarelik evlere bakıyor.

Apartman daireleri ilk tercih

Konut tipi kategorisinde ise yüzde 88'le apartman dairesi seçeneği öne çıkarken, yüzde 5'lik kısım 'katta dubleks', yüzde 4'lük kısım villa, yüzde 1'lik kısım ters dubleks, yüzde 1'lik kısım ise gecekondu arıyor.

Yapı tipi kategorisi incelendiğinde konut alıcılarının yüzde 56'sının apartman seçeneğini tercih ettiği ortaya çıkıyor. Yüzde 40'lık kısım site içini seçerken, yüzde 3'lük kısım müstakil evleri, yüzde 1'lik kısım ise rezidans daireleri seçiyor.

Üst katlarda yaşamak istemiyoruz

Konut arayanlara almak istedikleri evin bulunduğu kat sorulduğunda yüzde 83'ü 0 ila 5'inci katları tercih ediyor. Yüzde 10'u 6 ila 10, yüzde 4'ü girişin atındaki katları, yüzde 2'si 11 ila 15'inci katları, yüzde 1'i ise 15'inci katın üstünü tercih ediyor.

İklimlendirme dağılımı kategorisinde yüzde 68 'kombi' seçeneğini işaretlerken, yüzde 23 'merkezi', yüzde 5 'klima', yüzde 3 'soba', yüzde 2 'pay ölçer' diyor.