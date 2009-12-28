'Türk halkı tüm kurumlarına sahip çıkmalı'

T24 - Eski Genelkurmay İkinci Başkanı Edip Başer, "Bülent Arınç'a suikast girişimi" iddiası ile başlayıp Seferberlik Tetkik Kurulu'nun aranmasıyla devam eden süreçle ilgili olarak, "Türk milleti tüm kurumlarına sahip çıkmalıdır" dedi. Başer medyayı da eleştirerek, medyanın bir bölümünün süreçle ilgili olarak dikkatli davranmadığını sözlerine ekledi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast girişimi iddiasıyla başlayan ve bugün (28 Aralık 2009) 3’üncü defa arama yapılan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu’yla (STK) ilgili olarak eski Genelkurmay İkinci Başkanı Edip Başer özel açıklamalar yaptı.



Genelkurmay Başkanlığı’nın ülkenin savunması için belli senaryolara sahip olduğunu belirten Başer, savunma planlarının bu planlara göre yapıldığını anlattı.



Silahlı Kuvvetler'in örgütlenmesi içinde özel yetenekli bölümlerin bulunduğunu ve bunlardan birinin de STK olduğunu ifade eden Başer, STK’nın görevinin ülkenin bir bölümünün ya da tamamının düşman saldırısına uğraması ve işgal edilmesi durumunda gerekli gayri nizami harbi planlamak olduğunu söyledi.



Başer, STK gayri nizami harp için bölgelerde gerekli kişileri eğitirken, aynı zamanda bu harekatı yönetenlerin merkezle irtibatını da sağlamak üzere planlar yaptığını dile getirdi.



Devletin çok gizli belgelerinin STK’ya bağlı kozmik odalarda saklandığına da değinen Edip Başer, buradaki bilgilerin dost olmayan eller veya çok yüksek gizlilik derecesine sahip ve yetkili olmayanların ellere geçmesi halinde ülkenin milli çıkarlarının etkileneceğini söyledi.



'Türk milleti, tüm kurumlarına sahip çıkmalıdır'



Bu birime giriş ve çıkışların her anlamıyla kayıt altında tutulduğunu ifade eden Başer, burada Türkiye'nin savunmasıyla ilgili sırlarının saklandığını söyledi.



Türkiye’de kurumlar arasında hiçbir zaman gerilim yaşanmaması gerektiğini de belirten Başer, topluma da büyük görev düştüğünün ve tüm kurumlarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.



Medyaya eleştiri



Medyanın konuyla ilgili tutumunu eleştiren Başer, medyanın bir bölümünün dikkatli davranmadığını, ayzılı ve görsel olarak önemli rollere sahip olan medyanın insanlara yanlış şeyler aktarması halinde, insanların farklı şeylere yönelebileceğini söyledi.

