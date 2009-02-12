Türk halkı geleceğinden umutlu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, 2003 yılında gelecek için genel anlamda umutlu olanların oranı yüzde 66.87 iken, bu oran 2007 yılında yüzde 70.14'e yükseldi.



TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, aylık hane halkı geliri ve umut düzeyleri başta olmak üzere birçok konuda anlamlı oranda yükselmeler var.



2003 yılında hane halkı gelirinden "çok memnun" ve "memnun" olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 19,71 iken, bu oran 2005 yılında 30,09'a, 2007 yılında da 36,80'e yükseldi.



Aynı şekilde hane halkı gelirinden "memnun değil" ve "hiç memnun değil" olduğunu belirtenlerin oranı ise 2003 yılında yüzde 38,27 iken, oran 2005 yılında yüzde 43,40'a yükselirken, 2007 yılında da tekrar 39,29'a düştü.



Verilere göre Türk halkının önemli bir bölümü de iş yerinde ücret miktarındaki sorunun da önemli ölçüde azaldığını belirtiği ortaya çıkıyor. Buna göre, 2003 yılında "İş yerinde ücret miktarında sorun var mı?" şeklindeki bir soruya katılımcıların yüzde 75,10'u "var" şeklinde cevap verirken, 2005'te bu oran 71,74'e, 2007'de de 63,52'ye düştü.



İş yerindeki çalışma koşullarında sorun olduğunu belirtenleri oranı da 2003 yılında yüzde 48,9 iken bu oran 2005 yılında 46,13'e, 2006 yılında 39,95'e, 2007 yılında da 38,78'ü düşüyor.



Eğitim masrafları



Eğitim masraflarıyla ilgili bir istatistikte ise 2003 yılında halkın yüzde 66,82'i eğitim masraflarının yüksek olduğunu belirtirken, 2007 yılında eğitim masraflarını yüksek ve aşırı yüksek bulanların oranı yüzde 45,99'a düşüyor.



TÜİK'in yaşam memnuniyeti istatistiklerine göre 2003 yılında doktorların hastalara davranışında sorun görenlerin oranı yüzde 63,55 iken bu oran 2005'te 36,22'ye, 2007 yılında da 28,08'e düştü.



Türk halkının umut düzeyi de bu alanda istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2003 yılından bu yana sürekli gelişme gösterdi. Verilere göre 2003 yılında halkın yüzde 66,87'si umut düzeyini "çok umutlu" ve "umutlu" olarak ifade ederken bu oran 2005 yılında 66,77'ye düşmesine karşın 2007 yılında yaklaşık 4 puanlık artışla 70,14'e yükseldi.



Bir başka istatistikte ise 2003 yılında emekli maaşlarının yeterli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 14,76 iken bu oran 2007'de 13,88'e düştü.



TÜİK'in 2003-2007 verilerini değerlendiren Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, toplumda genel anlamda son dönemlerde iyimser bir hava, hayatla ilgili olumlu beklentilerin hakim olduğunu söyledi.



Kendilerinin de yaptıkları araştırmalarda toplumdaki refah seviyelerindeki, hayat standartlarındaki yükselmeyi gözlemleyebildiklerini dile getiren Aktay, "TÜİK'in verileri 6 yıldır kesintisiz devam eden Hükümet yapısının, ülkeye olumlu bir yansımasını gösteriyor. Siyasetteki istikrarın yansımasıdır" dedi.



Ekonomik büyümenin öncü göstergesi niteliğindeki sanayi üretiminde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarihi bir hata yaptı. TÜİK, saat 10.00’da Aralık ayı için yüzde 11.9’luk düşüş olarak açıkladığı sanayi üretimi rakamını dört saat sonra yüzde 17.6’ya revize etti.

