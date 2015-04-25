'Türk halkı, Gauck'un ifadelerini affetmeyecek'



Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un, önceki gün Berlin Katedrali'nde, 1915 olaylarını anma vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşma değerlendirildi. Açıklamada, "sözkonusu törende Türk kimliğine, tarihine ve toplumuna mesnetsiz ithamların dillendirildiği" belirtildi.

'Türk asıllı Alman vatandaşlarını yok saydı'

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Gauck'un, hukuka ve tarihi gerçeklere aykırı şekilde, Türk milletine işlemediği bir suçu isnat etme hakkı yoktur. Toplumsal birlik, bütünlük ve uyumu temsil etme makamında olanlardan, toplumu oluşturan tüm fertlerin hassasiyetlerini dikkate almaları ve daha kucaklayıcı bir yaklaşım sergilemeleri beklenir. Bu bağlamda, Gauck'un, temsil ettiği insanlar arasında bulunan yüzbinlerce Türk asıllı Alman vatandaşının düşüncelerini yok sayması ibret vericidir."

'Türk halkı unutmayacak'

"Türk tarihi ve kimliği, Türk-Alman toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bu kimliği karalamaya yönelik girişimlere bu toplumun fertleri sessiz kalmayacaklardır. Türk halkı, Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'un bu ifadelerini unutmayacak ve affetmeyecektir" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "önümüzdeki günlerde 1915 olayları konusunda bir karar tasarısı ele alması öngörülen Federal Meclis'in tarafsız ve yapıcı bir tutum içerisinde olması, Türk-Alman ilişkilerine uzun dönem olumsuz yansımaları olacak bir yaklaşım sergilememesi" dileği dile getirildi.

Gauck ne demişti?

Berlin Katedrali'nde düzenlenen ayine katılan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, yüz binlerce Ermeni'nin öldürülmesini soykırım olarak tanımlamış ve bunda Almanya'nın da sorumluluk taşıdığını söylemişti.