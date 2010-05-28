Türk Halk Müziği sanatçısı Talip Özkan yaşamını yitirdi

T24- Türk Halk Müziği'nin büyük sanatçılarından Talip Özkan (71), İzmir'in Hatay semtindeki evinde yaşamını yitirdi. 1976 yılından beri Paris'te yaşayan Özkan, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi görüyordu.





Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında görev yapan ve İzmir Radyosu’nda sanatçı ve şeflik görevlerini sürdürürken aynı zamanda armoni, orkestrasyon, enstrümantasyon, kontrpuan gibi Batı müziği disiplinlerini de öğrenerek müzik donanımını geliştiren Özkan için cumartesi günü saat 11.30'da TRT İzmir Müdürlüğü önünde, İstanbul Radyosu'nda da gıyabında birer tören düzenlenecek. Özkan, Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Güzelbahçe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



TALİP ÖZKAN KİMDİR?





2 Ağustos 1939’da Denizli’de doğan Özkan, Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Muzaffer Sarısözen ile lise yıllarında Acıpayam’da tanışmasıyla müziğe ilgi duydu. Talip Özkan, Ankara Radyosu'nda sanatçı olarak çalıştı, daha sonra İzmir Radyosu'na geçti. Talip Özkan, Türkiye’nin birkaç kenti hariç hemen her kentin, ilçe ve köylerinden halk ezgileri derledi. 100 kadar halk ezgisi, 8 masal, ramazan manisi ve çeşitli ninniler bu derlemede elde edilen malzemelerdendir. Özkan 1976- 77 yıllarında Paris’e yerleşerek halk müziği çalışmalarına burada devam etti. Avrupa’daki konser ve Türk müziği tanıtım çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Paris Üniversitesi'nde önce müzikoloji, sonra etnomüzikoloji doktorası yaptı. Bağlamada kendine özgü üslup ve icrasıyla bir ekol oluşturan Talip Özkan’ın bağlama çalışındaki, tarama tezeneli icra ve seri parmak hareketleri en belirgin özellikleridir.





Talip Özkan Fransa'da 1986'da ‘Mysteries of Turkey’ (Türkiye Anıları), 1992'de ‘The Dark Fire’ (Kara Yangın), 1993'te ‘Turquie’, ‘L’art vivant de Talip Özkan’, 1994'te ‘L’art du tanbur’, 1997'de ‘Yağar Yağmur’ adlı albümlere imza attı, çok sayıda albümün oluşmasına katkıda bulundu.

