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Türk hackerlar, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait siteyi hackledi; İstiklal Marşı paylaştı

28 Şubat 2020 22:54

İdlib'de yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olasının ardından Türk hackerlar, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait internet sitesini hackledi. Hackerlar, siteye İstiklal Marşı videosu ve 'Her Türk Asker Doğar' yazılarını ekledi.

WebTekno'nun haberine göre; Türk hackerler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinin alt domainini az önce ele geçirdi.

Rusya'nın Savunma Bakanlığı'na ait olan internet sitesinde an itibarıyla "Her Türk Asker Doğar" yazısı bulunuyor. Bu yazının hemen altında ise arka planında üzerinde kar olan dağlar bulunan bir bayrak fotoğrafı yerleştirilmiş durumda.

Türk hackerlar tarafından ele geçirilen ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait olan internet sitesinin alt kısmında ise İstiklal Marşı'nın video paylaşım platformu YouTube'a yüklenmiş hâli yer alıyor. 

İnternet tarayıcısının sekmeler bölümünde yer alan ve ele geçirilen internet sitesine ait olan kısımda ise dalgalanan bir bayrak ve hemen yanında "TSK BURADA" yazısı beliriyor.

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