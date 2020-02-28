Türk hackerlar, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait siteyi hackledi; İstiklal Marşı paylaştı

İdlib'de yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olasının ardından Türk hackerlar, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait internet sitesini hackledi. Hackerlar, siteye İstiklal Marşı videosu ve 'Her Türk Asker Doğar' yazılarını ekledi.

WebTekno'nun haberine göre; Türk hackerler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinin alt domainini az önce ele geçirdi.

Rusya'nın Savunma Bakanlığı'na ait olan internet sitesinde an itibarıyla "Her Türk Asker Doğar" yazısı bulunuyor. Bu yazının hemen altında ise arka planında üzerinde kar olan dağlar bulunan bir bayrak fotoğrafı yerleştirilmiş durumda.