Türk hackerlar Merkel'in sitesini çökertti

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hıristiyan Demokrat Partisi'nin (CDU) iki internet sitesi Türk hackerlar tarafından çökertildi.



CDU'nun Hamburg ve Mecklenburg-Batı teşkilatının sitelerini çökerten Türk hackerlar siteye “Merhaba Hamburg. Biz Türkiye'deniz. Siteniz GHoST61 & Emre tarafından hacklenmiştir" yazdılar.



Sayfayı siyah zaminle kaplayan hackerlar, sayfada Osmanlı döneminin bayrağını

kullanarak, “Uyum için harcanan para nerede? Camiler için para nerede? Tolerans nerede? Din özgürlüğü nerede?" sorularını sordular.



Sayfanın sonuna ise Türk hackerler “Bayan Merkel sizi Hamburg'da bekliyoruz" dediler.



Önceki gün gece gerçekleşen olay, CDU partisi tarafından sabah saatlerinde farkedildi ve hemen polise suç duyurusunda bulunuldu.



Hamburg polisi kriminal dairesi olayla ilgili bir araştırma başlattığını açıkladı. Hacklenen siteler daha sonra zaman kaybetmeden tekrar yüklenerek eski haline getirildi.



Öte yandan Merkel’in geçen hafta yaptığı ve "Çok kültürlülük projesi bitti" çıkışı kendisine yönelik desteği artırdı.



Stern-RTL’in ortak anketine göre Merkel’in partisi CDU bu hafta destek oranını iki puan yükselterek yüzde 31’e ulaştı.





