Türk hackerlar, Çinli aşı üreticisi Sinovac'ın sitesine sızdı; siteye Doğu Türkistan bayrağı yerleştirdi

Türkiye'nin Covid-19 aşısı ve Pekin'den gelen Çinli şirket Sinovac'ın internet sitesi "Root Ayyıldız" isimli Türkiye merkezli bir grup tarafından hacklendi. Siteye Doğu Türkistan bayrağı yerleştirildi.

Kendilerini "Türk Siber Ordusu" olarak tanımlayan grup sitede Türkiye ile Doğu Türkistan bayraklarını paylaşarak, "Al bayraktan, Gök bayrağa selam olsun. Cuma namazını Çin Seddi'nde kılmayı nasip et yarabbi. Ruhum bedenim ve fikrim her şey Müslüman Türk milletine feda olsun. Ölümümden sonra ruhum sizlerle hep beraber. Bu cihanda bir araya gelemesek de Uygur güzeli elbet bir gün orağımız olur" notu paylaştı.

Çin aşısının arkasındaki iddialar

Euronews'te yer alan habere göre, sabah saatlerinde olan saldırı sonrasında site tekrar normale döndü. Geçtiğimiz hafta Fransa basınında, Çin'in Koronavirüs aşısının Türkiye'ye verilmesi için bazı Uygur vatandaşlarının Çin'e iadesini talep ettiği yönünde iddialar yer almıştı.

Tıklayın: - Sağlık Bakanı Koca 'aracı firma yok' demişti; Çin aşısının Keymen İlaç firması tarafından getirildiği ortaya çıktı

"Keymen, Türkiye'de Sinovac'ı temsil ediyor"

Sinovac firması ayrıca, CoronoVac adlı aşısının, Türkiye ve Azerbaycan'a Keymen ilaç firması tarafından dağıtılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, aşıların alımı için aracı olmadığını, Keymen'in sadece distribütör olduğunu ifade etmişti.

Sinovac şirketi aşının Türkiye ve Azerbaycan'daki dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Keymen Türkiye ve Azarbeycan’da tek yetkili distribütörümüzdür. Covid-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azarbeycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) da Türkiye’yi temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Emir gündeme getirmiş, Sağlık Bakanı Koca reddetmişti

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 20 gün önce ortaya attığı Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen ilaç firmasının getirdiği iddiasını Fahrettin Koca, “Devlet Malzeme Ofisi (DMO) doğrudan alacak, aracı yok” diye yalanlamıştı.

Ancak CHP’li Murat Emir ise Bakan Koca’nın 'yalan söylediğini' ileri sürerek, TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafla iddiasının doğrulandığını belirtmişti.

Bakan Koca, iddialardan sonra, "Çin’den ithal getirilen aşılarda Keymen İlaç’ın aracı firma değil Sinovac’ın Türkiye distribütörü" olduğunu belirterek, “Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi de Türkiye’yi temsil etmektedir” demişti.