Türk hacker Google'ın kâbusu oldu

Daha önce Facebook’u çökerten Apple’daki güvenlik açıklarına dikkat çeken Türk hacker, bu kez de Google’da bir güvenlik açığı buldu. Vatan gazetesinden Uğur Koçbaş'ın haberine göre, Google’ın Android işletim sistemli tablet ve cep telefonları için programlarını sunduğu Google Play saatlerce hizmet veremedi.

Londra’da yaşayan ve Baliç Bilişim şirketinin sahibi olan İbrahim Baliç adlı Türk bilgisayar programcısı, Facebook’ta bugüne kadar 10’dan fazla güvenlik açığını ortaya çıkardığı için şirket tarafından ödüllendirilmiş, hatta Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in hesabını da hacklemeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yıl dünyanın 1 numaralı teknoloji şirketi Apple’ın ürettiği iPhone, iPad, Apple TV gibi cihazlarda kullanılmak üzere programlar geliştirdiği ve henüz piyasaya sürmediği deneme aşamasındaki programları, programcılar için deneme amaçlı sunduğu ‘Apple Dev’ sitesini bir süreliğine çökertmeyi başardı.

Apple’da 13 açık

Siteden Apple’ın 275 bini aşan program geliştiricilerinin kişisel bilgilerine kolayca ulaştığını söyleyen ve güvenlik açığı konusunda Apple’a bir ders vermek istediğini belirten Baliç, “13 tane açık buldum ve bunları da Apple’a ilettim. Kötü bir amacım yok” dedi. Bu video ve twitter’dan yayınlanan açıklama sonrasında Türk programcıya tebrik mesajları yağdı. Baliç, bunlara da “Tebrik eden ve eleştiren herkese teşekkür ederim. Umarım amacımın iyi olduğunu herkes anlar ve hiç kimse zarar görmeden kapanır” diye yanıt verdi. Kendisinin kesinlikle bir hacker olmadığını, tek amacının güvenlik açıklarının bir an önce Apple tarafından kapatılması olduğunu söyledi.

Ve pazar günü...

Baliç’in hedefinde dün ise Google’ın Android işletim sistemli tablet ve cep telefonları için programlarını sunduğu Google Play vardı. Pazar akşamı, Google Store’a bir program yüklenmesinin ardından mağaza tamamen çöktü.

Milyonlarca Android kullanıcısı saatlerce Google Play’den program ve oyun yükleyemedi. Bu sorunun nedeni birkaç saat sonra ortaya çıktı. İbrahim Baliç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sadece bir güvenlik açığını test ediyordum. Google Play’i tamamen devre dışı bırakacağımı düşünmemiştim” dedi. Google’a bu güvenlik problemini haber verdiğini söyleyen Türk hacker yarattığı olumsuzluk nedeniyle de af diledi.