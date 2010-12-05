Türk hacker 'Gaga'ladı

T24 - Almanya’da yaşayan 18 yaşındaki Türk hacker Deniz aralarında Lady Gaga ve Justin Timberlake’in de olduğu 50 yıldızın bilgisayarına giriş yaptı. Yıldızların 'çok özel' fotoğraflarıyla şantaj yaparken polis tarafından yakalandı





Bilgisayar uzmanı iki hacker’ın pop dünyasına saldığı korku sona erdi. Aralarında Lady Gaga, Justin Timberlake ve Kesha gibi yıldızların da bulunduğu 50’den fazla sanatçının bilgisayarına giren ve bazı gizli fotoğraflarını yayınlayan 17 yaşındaki Deniz ve 23 yaşındaki arkadaşı Chris ile tutuklandı.



Almanya’da yaşayan ikilinin bilgisayarında ünlülerin çıplak fotoğrafı bulundu. Deniz’in yıldızlara şantaj yaparak para istediği belirtildi.



İki kişilik ekibin, Amerikalı pop şarkıcılarından para istediği, fakat istediklerini elde edemedikleri belirtildi. Her bilgisayar uzmanının kullanabileceği Trojan virüsüyle saldırı yapan ikilinin yıldızların kredi kartı numarasına, e-posta şifresine ve müziklere de ulaştığı anlaşıldı. İkilinin şuçlarını itiraf ettikleri ve 2011’de duruşmaya çıkacakları belirtildi