'Türk Güvenliği' dev markalara saldırdı

T24 - Telegraph, UPS, Betfair, Vodafone, National Geographic, Acer gibi markalara saldıran 'Türk Güvenliği' hacker grubu motivasyonlarını 'eğlence' olarak açıkladı.



"Türk Güvenliği" hacker grubu Telegraph, UPS, Betfair, Vodafone, National Geographic, Acer gibi dev markaların internet siteleri ile pek çok teknoloji sitesini hackledi. Hackerlar adı geçen sitelere kendi logolarını ve Twitter hesaplarını içeren bir resim yerleştirdi.



Telegraph'ın internet sitesinden saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "DNS kayıtları normale dönmeye başladı. Henüz hesaplarına giremeyen kullanıcıların sorunları da kısa sürede çözülecek" denildi. Teknoloji uzmanları, Betfair gibi sitelere girilmesi durumunda kişisel hesapların ve mail adreslerinin çalınabileceği uyarısında bulundu.

Saldırdıkları Telegraph'a röportaj verdiler



Netnames.co.uk ve Ascio'nun ikisine birden saldırdıklarını söyleyen Türk hackerlar, bahsi geçen büyük firmalardaki açık için uzun süredir beklediklerini ve açık bulunca saldırdıklarını itiraf ettiler.



Telegraph'ın kendilerine yolladığı sorulara yanıt veren ekip Güney Kore'ye ait zdnet.com'a da saldırdıklarını kabul etti.



Neden bir site yerine DNS'e saldırdıkları sorulan Türk Güvenliği, "Amacımız siteye saldırmak ancak sitede açık bulamayınca onun bulunduğu sunucuya, o da olmassa domain firmasına saldırıyoruz. Bu en zoru ama en zevklisi" şeklinde konuştu.





