Türk gençten sağcı partiye ‘özgürlük işareti’

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Fatih Şen adlı Türk asıllı Danimarka vatandaşı, göçmen karşıtı parti başkanı Pia Kjaersgaard’ın düzenlediği mitinge katıldı. Milliyet'in haberine göre, fotoğraf çekmek için başkanın yanına giden Şen, Türklere özgü el hareketiyle poz verdi. Hareketin ne olduğu sorulduğunda ise ‘özgürlük işareti’ cevabını verdi. Şen AFP muhabirine, ‘DDP ırkçı bir parti, saygı duymuyorum’ dedi.