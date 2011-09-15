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Dünya

Türk gençten sağcı partiye ‘özgürlük işareti’

Danimarka’da bugün düzenlenecek genel seçimler öncesinde...

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Danimarka’da bugün düzenlenecek genel seçimler öncesinde, aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi’nin (DPP) mitinginde bir Türk’ün yaptığı el hareketi merak uyandırdı.

Fatih Şen adlı Türk asıllı Danimarka vatandaşı, göçmen karşıtı parti başkanı Pia Kjaersgaard’ın düzenlediği mitinge katıldı. Milliyet'in haberine göre, fotoğraf çekmek için başkanın yanına giden Şen, Türklere özgü el hareketiyle  poz verdi. Hareketin ne olduğu sorulduğunda ise ‘özgürlük işareti’ cevabını verdi. Şen AFP muhabirine, ‘DDP ırkçı bir parti, saygı duymuyorum’ dedi.


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