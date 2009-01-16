Türk gençlerinin başarısı

Almanya'da doğup büyüyen Türk vatandaşı Antrenör Tomas Oral ve takım menajeri Mikayil Kabaca, Almanya'nın FSV Frankfurt takımını amatörden alıp iki yılda İkinci Lige çıkardı.





Antalya Kundu'da kamp yapan FSV Frankfurt takımının 35 yaşındaki antrenörü Tomas Oral ve takım menajeri 32 yaşındaki Mikayil Kabaca, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Almanya'da doğup büyümelerine rağmen Türk vatandaşı olduklarını belirttiler.



Anne ve babasının Mardin Midyatlı olduğunu ve Almanya'da doğduğunu anlatan Tomas Oral, FSV Frankfurt takımı amatördeyken beş yıl Mikayil ile top oynadıklarını, daha sonra da takımda antrenörlük görevine getirildiğinianlattı.



Takımın iki yıl önce amatör ligde olduğuna işaret eden Oral, şöyle konuştu:



"Yönetim, idareci ve futbolcular olarak inandık, önce 3. lige, bu yıl da İkinci Lige yükseldik. Amacımız bu yıl 2. ligde kalıcı olmak. Gelecek yılki hedefimiz de Bundesliga'ya çıkmak. Dünyanın en iyi ikinci liginde mücadele ediyoruz. Bu ligde tutunmak zor. Mikayil de ben de çok genciz. Ancak başaracağız ve FSV Frankfurt takımını Bundesliga'ya çıkaracağız. Buna inanıyoruz."



" TÜRKİYE'DEN FUTBOLCU ALMAK ZOR"



Tomas Oral, Türk ligini tanıdıklarını, fırsat buldukça üç büyük takımın maçlarını izlediklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Türk takımları son yıllarda büyük başarılar elde etti. Ancak Türkiye'den futbolcu almak çok zor, çünkü çok pahalılar. Almanya'da futbolcuya brüt ücret ödeniyor. Türkiye'de ise net. Maliyetleri çok artıyor. İyi olan tüm futbolcuları takip ediyoruz. Bir çok ülkeye gidip futbolcu bakıyoruz. Almanya'da oynayan bazı Türk gençlerini de takip ediyoruz. Takımda futbolcuyla arkadaş gibiyiz ama disiplin gerektiğinde de disiplinliyiz. Şu anda tek düşüncemiz bu takımda başarılı olmak. Eğer ileride Türkiye'deki 3 büyük kulübün birinden teklif gelirse bu bizim için gurur verici olur. Ben Bayern Münih fanatiğiyim. Türkiye'de tuttuğum takım yok. Ancak arkadaşım fanatik Fenerbahçeli. Bu nedenle belki Fenerbahçe biraz daha öne çıkabilir."





"SKİBBE ÇOK BAŞARILI OLUR"





Alman hocaların çok disiplinli çalıştığını da belirten Oral, "Michael Skibbe, Bayern Leverkusen'de çok başarılı oldu. Michael Skibbe'ye zaman tanınırsa Galatasaray'da da çok başarılı olur, UEFA kupasını kazanabilir. Oyuncuları yeni yeni tanıyor" dedi.



Oral, Türkiye'de eskiden en çok Emre'yi beğendiğini vurgulayan Oral, "Ben Emre hayranıydım. Onu çok beğeniyorum. Ancak şimdi Arda çok başarılı. Türkiye'den futbolcu alabilseydim Arda'yı alırdım. Servet ise yüreği ile oynayan büyük bir oyuncu. Hakan Balta ve Barış da çok beğendiğim Türk oyuncular. Ancak onları almak bugün için çok zor. İleriki yıllar ne gösterir bilemem" diye konuştu.





"UYUMLU ÇALIŞIYORUZ"



Anne ve babası Hataylı olan Almanya doğumlu 32 yaşındaki Mikayil Kabaca da, Oral ile Türk vatandaşı olduklarını ve Türk pasaportu taşıdıklarını, ancak yurt dışına çıkarken Türk oldukları için vize istendiğini, bu nedenle Alman vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunduklarını bildirdi.



Tomas Oral ile çok uyumlu çalıştıklarını kaydeden Kabaca, beraberce tüm sorunları aşarak, başarılar elde ettiklerini sözlerine ekledi.

