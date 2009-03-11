Türk gencin büyük başarısı

İtalya'nın dünyaca ünlü tasarım okulu Domus Academy'nin
Audi'nin desteğiyle düzenlediği 'Desire Design Competition' yarışmasını 'Shark'
isimli tasarımıyla Kazım Doku kazandı. Daha önce Peugeot’nun uluslararası
tasarım yarışmasında da finale kalan Doku, aldığı birincilik ödülüyle Domus
Academy'de yüzde 70 burslu master eğitimi ve Audi'de 11 ay staj hakkı kazandı.
Ancak akademinin talep ettiği bursun geriye kalan yüzde 30’luk kısmını ödemekte
güçlük çeken Kazım Doku, kayıt başvurusunu geri çekmek zorunda kaldı. Doku,
okula gidemezse Audi'nin tasarım bölümünde staj şansını da kaçırmış olacak .
Doku' nun spor otomobilden ziyade iki kişilik bir hovercraft
şeklindeki modeli yere temas etmeden havada yol alıyor. Aracın arkasındaki
spoylerin alışılmışın dışındaki konumu ve farklı tasarımı da 'köpek balığı'
görüntüsünü kuvvetlendirirken; saydam tüplerin içinden geçen LED lambalarından
oluşan ön ve arka farlar da farklı tasarımlarıyla aracın agresif tasarımı ile
uyumlu bir görüntü oluşturuyor. Sürücüyü aracın içine motorsikletlerdekine
benzer bir pozisyonda konumlayan iki kişilik kokpit, aynı zamanda aracın kapısı
olan tamamen camdan bir kubbe ile kapatılmış.
Tasarımında Audi ' nin 'temiz ve kusursuz' çizgilerini kullanarak
çalıştığını belirten Doku, Shark konsepti ile ortaya otomobil, motorsiklet ve
uçak gibi taşıtların karışımı bir araç çıkarmış. (Hürriyet Otoyaşam)