Türk gencin büyük başarısı

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Audi için düzenlenen tasarım yarışmasında birinci olan Kazım Doku, 18 bin Euro bulamazsa kazandığı ödülü kaçıracak.

11 Mart 2009 02:00

Audi için düzenlenen tasarım yarışmasında birinci olan Kazım Doku, 18 bin Euro bulamazsa kazandığı ödül olan Domus Academy'de staj şansını  kaçıracak.

İşte Doku'ya birincilik kazandıran tasarım - FOTOGALERİ

İtalya'nın dünyaca ünlü tasarım okulu Domus Academy'nin Audi'nin desteğiyle düzenlediği 'Desire Design Competition' yarışmasını 'Shark' isimli tasarımıyla Kazım Doku kazandı. Daha önce Peugeot’nun uluslararası tasarım yarışmasında da finale kalan Doku, aldığı birincilik ödülüyle Domus Academy'de yüzde 70 burslu master eğitimi ve Audi'de 11 ay staj hakkı kazandı. Ancak akademinin talep ettiği bursun geriye kalan yüzde 30’luk kısmını ödemekte güçlük çeken Kazım Doku, kayıt başvurusunu geri çekmek zorunda kaldı. Doku, okula gidemezse Audi'nin tasarım bölümünde staj şansını da kaçırmış olacak .


Doku' nun spor otomobilden ziyade iki kişilik bir hovercraft şeklindeki modeli yere temas etmeden havada yol alıyor. Aracın arkasındaki spoylerin alışılmışın dışındaki konumu ve farklı tasarımı da 'köpek balığı' görüntüsünü kuvvetlendirirken; saydam tüplerin içinden geçen LED lambalarından oluşan ön ve arka farlar da farklı tasarımlarıyla aracın agresif tasarımı ile uyumlu bir görüntü oluşturuyor. Sürücüyü aracın içine motorsikletlerdekine benzer bir pozisyonda konumlayan iki kişilik kokpit, aynı zamanda aracın kapısı olan tamamen camdan bir kubbe ile kapatılmış.


Tasarımında Audi ' nin 'temiz ve kusursuz' çizgilerini kullanarak çalıştığını belirten Doku, Shark konsepti ile ortaya otomobil, motorsiklet ve uçak gibi taşıtların karışımı bir araç çıkarmış.
(Hürriyet Otoyaşam)

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