Türk gemisine Yunan adasından izin çıkmadı!

Tugay Turizm'in gemi seferlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Vacide Tugay, sabah Bodrum-Kos seferini yapan Akçakoca gemisinin, dönüş seferi için hazırlık yaptığı sırada engellendiğini iddia etti.

Gemiyle, Bodrum'a 101 yolcu getireceklerini belirten Tugay, "Ancak, Yunan gemi firmalarının personelleri tarafından, limandan yolcu almamız engellendi. Rutin seferlerini iptal eden Yunan firmalarına ait gemiler limanda gemimize engellemede bulundu" dedi.

Söz konusu seferleri karşılıklılık esasına göre yaptıklarına işaret eden Tugay, Yunan gemilerinin de aynı şekilde Bodrum'dan yolcu alarak taşıdıklarını ifade etti.

'Rehberler ve turistlere fiziksel saldırılar oldu'

Kendi şirketlerinin seferlere başlamasının Yunan tarafında rahatsızlığa neden olduğunu iddia eden Tugay, "Bundan dolayı bir eylem yaparak, yabancı turistlerden oluşan yolcuların gemimize binmesini engellediler. Yunanistan'da kitle turizmi yapan büyük tur operatörlerinin bazı rehberleri ve gemiye binmek isteyen misafirlerimize karşı bazı fiziksel saldırılar gerçekleştirildi. Bununda ilgili de gerekli temaslarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Kos Limanı'nda bekleyen gemilerinin 17.30'da Bodrum'a doğru hareket edeceğini anlatan Tugay, yarından itibaren rutin seferlerine devam edeceklerini kaydetti. Tugay, geçen yıl başlattıkları Rodos Adası ile karşılıklı seferlerde benzer sorunların yaşanmadığını dile getirdi.

Kapıda vizeye yoğun ilgi

Vacide Tugay, Yunan adalarına giden Türk vatandaşlarına bugünden itibaren vardıkları limanda vize verilmeye başlandığını bildirdi.

Bu uygulama ile Yunan adalarına gitmek isteyenler için konsolosluklarda sıraya girme dönemini kapattığına dikkati çeken Vacide Tugay, şunları ifade etti:

"Çok yeni bir haber olmasına rağmen, çok sayıda telefon almaya başladık. Türk vatandaşlarından yoğun bir ilgi var. Şu an 5 Yunan adası Rodos, Midilli, Sisam, Sakız ve İstanköy (Kos) için geçerli bir uygulama. Türk vatandaşları artık konsolosluğa gitmeden, kapıda vizelerini alabilecekler. İstenilen evraklar şirketimizi iki gün önce ulaştırıldığı takdirde biz tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz."