Türk gemisine korsan saldırısı: 3 yaralı

T24-

Nijerya açıklarında demirleyen Özay-5 adlı Türk bayraklı gemiye, dün akşam saatlerinde 8-10 kişilik silahlı bir grup saldırdı.

Korsanlar personelin parasını, cep telefonlarını ve gemideki değerli eşyaları istedi. Bu sırada, gemi personelinin alarm butonuna basması sonucu korsanlar ve gemidekiler arasında çatışma çıktı.

Arbedede, geminin birinci zabiti Volkan Seçkin, elektrik zabiti Cüneyt Bayraktar ve Nijerya vatandaşı personel yaralandı.

Panikleyen korsanlar gemiye ve yüke zarar vermeden gemiyi terketti.

Yaralılar Lagos'taki hastaneye kaldırıldı. Yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Somalili korsanlar kısa bir süre önce Malta bayraklı kuru yük gemisi Frigia'yı kaçırdı. Gemide 19'u Türk, 2'si Ukraynalı 21 mürettebat bulunuyor.