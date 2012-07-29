Kaçak yolcuyu açık denize atan Türk gemisine 'cinayete teşebbüs' suçlaması

Brezilya’ya yük taşıyan Türk gemisindeki 19 Türk personelin, Ondobo Wilfred isimli 28 yaşındaki Kamerunlu kaçak yolcuya üç gün boyunca işkence yaptıktan sonra tahta palet üzerinde açık denize attığı iddia edildi.

Brezilya’da Malta bandıralı Türk yük gemisi Şeref Kuru ve 19 Türk personeli “ırkçılık, işkence ve cinayete teşebbüs” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Vatan gazetesinin haberine göre, 13 Haziran’da Kamerun’un Douala Limanı’ndan demir alan Türk gemisine Ondobo Wilfred isimli 28 yaşındaki Kamerunlu kaçak olarak bindi. Ancak yolculuğun 8. gününde Türk personel kaçak yolcuyu yakaladı. Üç gün boyunca zorla çalıştırıldığını, işkence gördüğünü ve dövüldüğünü iddia eden Wilfred, plastik bidonların duba olarak bağlandığı bir metrekarelik tahta paletin üzerine konularak açık denize atıldı. Türk personel Kamerunlu genci bırakırken de 150 euro para ve bir de el feneri verdi.

'Siyahları sevmiyorlar'

Tam 11 saat boyunca açık denizde sürüklenen Wilfred, Şili bandıralı bir gemi tarafından kurtarıldı. Kıyıdan 15 kilometre açıkta bulunan Wilfred, Paranagua’daki sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan ancak denizde kaldığı süre boyunca çok korktuğunu söyleyen Wilfred, “İşsizdim, amacım kaçak olarak ABD veya Avrupa’ya gitmekti” dedi.

Türk personelin kendisini tekme ve yumruklarla dövdüğünü öne süren Kamerunlu kaçak yolcu, “Türkler siyah olmamdan hoşlanmıyordu. ‘Tüm siyahlar hayvan’ diyorlardı” iddiasında bulundu. Brezilya polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Aynı kentin limanına yanaşan Türk gemisi ve personeli polis tarafından sorguya alındı. Türk personel, Kamerunlu genci gemide esir aldıkları yönündeki iddiaları yalanladı. Ancak Wilfred polise tutulduğu odayı detaylarıyla anlatarak oraya bir resim sakladığını söyledi. Polis gemide yaptığı aramada Kamerunlu kaçağın tarif ettiği odayı ve resmi bulunca ikna oldu. Paranagua savcılığı, Türk gemisinin limanda alıkonulması ve Türk personelin soruşturma tamamlanana kadar ülkeden çıkışının yasaklanması talimatı verdi.

Kamerunlu kaçak yolcunun denizde ölme ihtimali bulunduğuna dikkat çeken Brezilyalı yetkililer 19 kişilik Türk personelin ırkçılık, işkence ve cinayete teşebbüs iddiasıyla suçlanabileceğini açıkladılar.

Paranagua savcılığı soruşturmanın 15 gün içinde tamamlanacağını ve bu süreye kadar Türk personelin ülkeyi terk etmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

İddialar abartılı

Merkezi Kartal’da olan Kuruoğlu Denizcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri, Brezilya basınında Şeref Kuru gemisi ve personeli hakkında yer alan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Vatan’a konuşan bir şirket yetkilisi, Kamerunlu kaçak yolcu ile ilgili olarak Brezilyalı makamların 19 Türk personelin ifadesini aldığını doğruladı, ancak geminin Paranagua Limanı’ndan kalkmasını engelleyecek bir durumun olmadığını belirtti. Geminin yükleme için limanda beklediğini söyleyen yetkili, “Gemiyi kiralayan şirket malları hazırlayamamış, yüklemeyi 30 Temmuz’da yapacak. Gemimiz bu yüzden limanda bekliyor. Brezilya polisi tarafından limanda alıkonulduğu iddiaları gerçek dışı” diye konuştu.

Gemi personelinin gözaltına alınmadığını, sadece polisin kendilerine soru sorduğunu dile getiren yetkili, “Türk personel de istediği zaman Brezilya’yı terk edebilir” dedi.