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BBC Türkçe

Türk gemisine ateş açılması, Yunan makamları: Uyuşturucu ihbarı aldık

İskenderun Limanı'ndan İzmir Limanı'na doğru seyreden Türk bandralı Kuruyaka gemisine Yunan sahil koruma botları tarafından ateş açıldığı bildirildi. Geminin uyuşturucu taşıdığı yolunda gelen bir ihbardan sonra durdurulup, kontrol edilmesi için ateş açıld

29 Nisan 2018 20:30

İskenderun Limanı'ndan İzmir Limanı'na doğru seyreden Türk bandralı Kuruyaka gemisine Yunan sahil koruma botları tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Geminin uyuşturucu taşıdığı yolunda gelen bir ihbardan sonra durdurulup, kontrol edilmesi için ateş açıldığı yönünde bilgiler var.

Yunan liman müdürlüğü konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak edinilen gayr-ı resmi bilgilere göre Yunan tarafı, Türk bandıralı geminin Rodos adası açıklarında ve Yunan kara suları içinde seyir halindeyken, Yunan sahil koruma botunun uyarılarına uymayınca ateş açıldı.

Yunan liman müdürlüğü, olayın inceleneceğini ve gerekli soruşturmaların yapılacağını açıklamakla yetindi.

Ancak uluslararası deniz hukukuna göre bir gemi bir ülkenin kara sularında seyretse bile, gemiye ateş açılaımyor.

Ancak geminin uyuşturucu, silah, ya da kaçak göçmen taşıdığı ihbarı üzerine durdurulması ve kontrol edilmesi için ateş açılması mümkün mümkün.

Olayın Türk ve Yunan makamları tarafından araştırıldığı belirtilirken, geminin uyuşturucu taşıdığı ihbarından sonra Yunan sahil güvenliği tarafından durdurulup ateş açıldığı bilgisi alındı.

Yine gayr-ı resmi bilgilere göre, Yunan makamları geminin uyuşturucu taşıdığı ihbarını Türk makamlarına da bildirdi.

TSK, bir hücumbot ve iki sahil güvenlik teknesinin bölgeye gönderildiğini açıklarken, Türk Dışişleri Bakanlığı konunun ilgili makamlarla görüşüldüğünü belirtti.

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