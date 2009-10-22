Türk gemisi Selanik'te karaya oturdu

Yunanistan'ın Selanik kenti açıklarında, Türk bandıralı bir yük gemisinin karaya oturduğu bildirildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Selanik Körfezi'ndeki (Thermaikos) "Paleomana" bölgesinde karaya oturduğu belirtilen Türk bandıralı "ROZA A" isimli yük gemisinin hasar tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar denize açılmasının yasaklandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışan geminin 20 kişilik mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğu, Yunan sahil güvenliğine ait birimlerin Türk gemisinin yardım talep etmesi durumunda yanıt vermek üzere olay yerinde bulunduğu kaydedildi.

Selanik'ten İstanbul'a gitmekte olan Türk gemisinin karaya oturmasının deniz kirliliğine yol açmadığı kaydedilen açıklamada, gemi kaptanının geminin su almadığını bildirdiği de belirtildi.

