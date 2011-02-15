-TÜRK GEMİSİ KARAYA OTURARAK İKİYE AYRILDI MOSKOVA (A.A) - 15.02.2011 - Rusya'nın Soçi kentinde Tanzanya bayrağı taşıyan "Besiktash" adlı Türk kuru yük gemisinin, elverişsiz hava koşullarından dolayı dün karaya oturarak ortadan ikiye ayrıldığı bildirildi. Rus İtar-Tass ajansı, ortadan ikiye ayrılan gemideki 6'sı Türk, 3'ü Gürcü, 2'si Azeri ve biri Karadağ vatandaşı olmak üzere 12 kişi bulunduğunu belirterek, mürettebattan 10'unun kurtarıldığı Gürcü ve Karadağ asıllı 2 mürettebatın ise hala kayıp olduğunu duyurdu. Haberde, kurtarılan 10 mürettebatın tamamının da durumunun iyi olduğu ve Soçi'deki bir otelde konakladıkları kaydedildi. Polis, bazalt çakıl taşı taşıyan geminin dün meydana gelen şiddetli fırtına yüzünden karaya vurarak ikiye ayrıldığını belirterek, geminin ikiye ayrılan parçalarından birinin Soçi limanının 500 metre güneyine kadar sürüklendiğini, diğer parçasının da battığını kaydetti. Bu arada, kurtarma ekiplerinin de gemideki 17 ton dizelin çevreye yayılmasını önlemek için getirdikleri hortumlarla yakıtı karadaki tankerlere aktarmaya çalışacağı belirtildi. Polis, kayıp iki kişinin bulunması için karadan ve havadan kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.