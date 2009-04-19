Türk gemisi güvende

Yardımsever Türk gemisinde can pazarı

Maroni, gemideki mürettebat ve kaçak göçmenlere gerekli tıbbi ve insani yardımın İtalya tarafından sağlandığını belirterek, "Gemideki insanlar şu anda güvencededirler. Durum kontrol altındadır. Durumun vahimleşmesine müsaade de etmeyiz" dedi.Maroni, İtalya'daki günlük gazetelerden L'Avvenire'de yayımlanan demecinde, Türk gemisinin Malta açıklarında batmak üzere olan 2 teknedeki 154 kaçak göçmeni kurtarmasıyla başlayan sorunun Malta'nın gerekli sorumluluğu üstlenmekten kaçınmasından kaynaklandığını savundu. Gemideki mültecilerin Malta tarafından alınması gerektiğini tekrarlayan Maroni, İtalya olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.Gemiyi yakın takipte tuttuklarını belirten Maroni, "Herhangi bir sorun yaşanması durumunda, tabii ki bu insanları yalnız bırakmayız. Gemiyi Sicilya'da bir limana çekmek için bir plan bile hazırlamış durumdayız. Ama şu an için acil bir durum yok" dedi.Maroni, gemide ciddi sağlık sorunları bulunan kaçak göçmenleri İtalya'daki hastanelere naklettiklerini de belirterek, "Gemide su ve yiyecek sıkıntısı çekildiği doğru değil. Zira motorlar ve helikopterlerle gerekli iaşe yardımını yapmış durumdayız. Gemide sağlık durumu risk altında olan erkekler veya kadınlar olduğu da doğru değil. Zira bu tür kişiler hastanelerimize nakledilmiş vaziyetteler" diye konuştu.Öte yandan halen 37'si kadın olmak üzere toplam 140 kaçak göçmenin bulunduğu "Pınar" adlı Türk yük gemisine, İtalya tarafından bugün de sağlık ekibi gönderildi. İtalyan yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde helikopter aracılığıyla gemiye sıcak yemek götürüleceğini de belirttiler.İtalya'daki muhalefet partilerinden Yeniden Komünist Yapılanma Partisi Genel Başkanı Paolo Ferrero ise İtalyan hükümetini Türk gemisi konusunda sergilediği tutum nedeniyle eleştirdi. Ferrero, geminin İtalya'daki bir limana yanaşmasına izin verilmesi gerektiğini savunarak, "Geminin yanaşmasına izin verilmemesi medeni bir ülkeye yakışmayan utanç verici bir davranıştır" dedi.