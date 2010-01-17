Türk gecesi'nde Okur imzası

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sahasında Milwaukee Bucks'ı 112-95 yenen Utah Jazz'da milli basketbolcu Mehmet Okur 15 sayı ve 12 ribauntla, Ersan İlyasova ise 13 sayı ve 11 ribauntla “double-double” yaptı.



Energy Solutions Arena'da 19 bin 669 basketbolseverin izlediği “Türk gecesi”nde, milli basketbolcu Mehmet Okur 15 sayı, 12 ribaunt ve 2 asistle iki kategoride de çift haneli sayılara ulaşarak, takımının galip gelmesine katkı sağladı. Jazz'ı galibiyete götüren diğer isimler, 19 sayı ve 1 asist üreten Cj Miles ile 18 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt kaydeden Deron Williams oldu.



Bucks'da ise 28 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle maçın en skoreri olan Carlos Delfino'nun performansı takımına yetmedi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 13 sayı ve 11 ribauntluk “double-double”ı da Milwaukee temsilcisinin yenilgisinin önüne geçemedi.



Jazz, karşılaşmanın ilk çeyreğini 31-20, devreyi de 60-47 önde bitirdi. Maçın 3. periyodunu da 89-71 üstün geçen Utah temsilcisi, sahadan da 112-95 galip ayrıldı.



Jazz, bu sonuçla bu sezon elde ettiği en iyi seriyi yakalarken, üst üste 4. galibiyetini elde etti. Utah temsilcisi, Doğu Konferansı'ndan rakibi karşısında 9-0 ile evindeki yenilmezliğini sürdürdü.



Batı Konferansı Kuzeybatı grubunda yer alan Utah Jazz'ın 23 galibiyeti, 17 mağlubiyeti, Doğu Konferansı Merkez grubunda mücadele eden Milwaukee Bucks'ın ise 16 galibiyeti, 22 yenilgisi bulunuyor.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Indiana Pacers - New Orleans Hornets: 96-101

Washington Wizards - Sacramento Kings: 96-86

Charlotte Bobcats - Phoenix Suns: 125-99

Detroit Pistons - New York Knicks: 94-90

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs: 92-86

Oklahoma City Thunder - Miami Heat: 98-80

Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers: 101-102

Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 2 maçla devam edilecek.



