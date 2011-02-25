türk gazeteciler Netanyahu'nun ofisine alınmadı

T24 - Polonya Başbakanı’nın İsrail ziyaretinin haberini yapmak için Polonya medyası tarafından kiralanan bir Türk televizyon ekibinin Başbakan Benjamin Netanyahu’nun ofisine alınmadığı öne sürüldü.

Yedioth Ahronot’un edindiği bilgiye göre Polonya’nın çok izlenen haber kanalı TVP ve bir başka kanal, dünya çapında hizmet veren tanınmış bir Türk televizyon yapım şirketinin elemanlarını kiraladı.



İsrail-Polonya Ortak Bakanlar Kurulu toplantısını takip etmek için kiralanan ekip Başbakanlık ofisine tam vaktinde gitti.



Polonyalı kanallar ekibin toplantıya alınmamasıyla ilgili hem ülkelerindeki İsrail Büyükelçiliği’ne hem de Başbakanlık’a başvuruda bulundu ancak sonuç alamadı. Televizyon ekibinin izin alamadığı, Polonyalıların da yayın için bir başka çözüm arayışına gittiği belirtildi.



Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Gecikmeyle televizyon ekibinin Türk olması arasında hiç bağlantı yok” denirken olayın sorumluluğunun Türk şirketinde olduğu çünkü gerekli izinlerin alınmadığı ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, televizyon ekiplerinin Başbakanlık ofisinde çalışabilmesi için gerekli kuralları yerine getirmesi gerektiğini belirtilerek, "TV ekibi Başbakanlık ofisiyle herhangi bir ön koordinasyon kurmadan ve gerekli izni almadan gelmiştir. Ayrıca ekibin yanında basın mensubu olduklarını gösteren kimlik kartı da yoktu. Başbakanlık ofisi daha önce de Türk medyasıyla çalışmıştır ve çalışmaya devam edecektir" denildi.



