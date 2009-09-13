Türk futbolunun 'Taçsız Kralı' Metin Oktay anıldı

Bir basın mensubunun ''Sezon başında Arda'ya 10 numarayı verirken 'Biz ona Lincoln'un değil Metin Oktay'ın formasını verdik' dediniz. Metin Oktay ruhu sizin için ne demek'' şeklindeki sorusuna Üstünel, ''Bizim için Arda'nın bugün ortaya koyduğu performans demek'' karşılığını verdi.