Türk futbolunun 'Taçsız Kralı' Metin Oktay anıldı

Galatasaray ve Türk futbolunun ''Taçsız Kral''
lakaplı efsanevi golcü futbolcusu Metin Oktay, ölümünün 18. yılında
kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma
törenine Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyeleri Haldun Üstünel,
Sinan Kılıç, Ali Haşhaş, Faruk Bil, Oktay'ın yakınları, Galatasaray
camiasından kişiler ile Galatasaray'ın altyapısında forma giyen
çocuklar ve taraftarlar katıldı. Yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek
olduğu anma töreni, okunan dualarla sona erdi.
Bu
arada, yönetici Haldun Üstünel, törenden sonra basın mensuplarına
yaptığı açıklamada, Metin Oktay'ın örnek alınması gereken bir kişiliğe
sahip olduğunu ifade ederek, ''Galatasaray'a hizmeti geçmiş, emeğini ve
ruhunu vermiş bir insanın mezarı başında bu kadar güzel bir kalabalıkla
anılması bizleri gururlandırıyor. Galatasaray formasını taşıyıp, onun
ahlakıyla bu camiaya hizmet edecek gençlerimizin önündeki en önemli
örnek olmasını diliyoruz. Aramızdan ansınızın ayrıldı, kendisini çok
özlüyoruz'' diye konuştu.
Bir basın mensubunun ''Sezon başında Arda'ya 10 numarayı verirken 'Biz
ona Lincoln'un değil Metin Oktay'ın formasını verdik' dediniz. Metin
Oktay ruhu sizin için ne demek'' şeklindeki sorusuna Üstünel, ''Bizim
için Arda'nın bugün ortaya koyduğu performans demek'' karşılığını verdi.