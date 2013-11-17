Türk futbolunun en çok kazanan teknik direktörü Fatih Terim

1996 yılında Galatasaray’ın teknik direktörlük koltuğuna yıllık 850 bin dolar karşılığında oturan Fatih Terim’in maaşı, 17 yıl sonra 4.7 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yıllık 4.7 milyon dolar karşılığında sözleşme imzalayan Terim, Türk futbolunun en çok kazanan teknik direktörü oldu.

Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile 7 yıllık anlaşmaya imza atan Fatih Terim, Türk futbol tarihinin en çok kazanan teknik direktörü oldu. Yıllık 3.5 milyon Euro’dan 7 yılda 25 milyon Euro (33 milyon dolar) kazanacak olan Terim, 1996 yılından bu yana her gittiği takımda ücretini arttırmayı başardı. Son 17 yılda 4 farklı takımın teknik direktörlük kolutğuna oturan Terim, 3’üncü Milli Takım döneminde rekor gelire ulaşmayı başardı.

Galatasaray’da toplamda 8 sezon görev yapan Fatih terim’in bugüne kadar sarı-kırmızılılardan 15 milyon dolara yakın para kazandığı tahmin ediliyor. Terim, Galatasaray ile yaptığı sözleşme gereği, Avrupa maçları ve Süper Lig’de elde ettiği başarılara göre ekstra gelir elde ediyordu.

Fatih Terim, İtalyan takımlarından da önemli bir gelir sağladı. UEFA Kupası’nı kazandıktan sonra İtalya’nın yolunu tutan Terim, 2000-2001 döneminde İtalya’nın Fiorentina takımını çalıştırdı. Fiorentina’ya 1.2 milyon dolara imza atan Terim, daha sonra Milan’dan da yıllık 1.8 milyon dolar ücret aldı.

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