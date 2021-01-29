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Spor

Türk futbolunun efsane kalecilerinden Varol Ürkmez hayatını kaybetti

29 Ocak 2021 12:29

Türk futbolunun efsane kalecilerinden Varol Ürkmez, geçirdiği kalp krizi sonucu 84 yaşında hayatını kaybetti. Ürkmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Varol Ürkmez, dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Siyami Ersek Hastanesi'nde ilk müdahale yapılan Ürkmez'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ürkmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli kaleci uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu.

Ürkmez bugün ikindi ezanında Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Varol Ürkmez, 1937 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan efsane keleci sırasıyla Altay, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği gibi takımlarda oynadı.

Uzun süre Milli Takım'ın da kalesini koruyan Varol Ürkmez, 84 yaşındaydı.

 

 

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