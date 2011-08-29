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Spor

Türk futbolunda buruk bayram İSTANBUL (A.A)

29 Ağustos 2011 15:12

-Türk futbolunda buruk bayram İSTANBUL (A.A) - 29.08.2011 - Türk futbolu, yaşanan şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle hareketli günler geçirirken, bundan etkilenen birçok kulüp Ramazan Bayramı'nı buruk bir şekilde geçirecek. Temmuz ayı başında patlak veren ve geçen her gün olumsuz etkisini biraz daha hissettiren şike iddiaları kapsamında cezaevinde bulunan Türk futbolunun önemli isimleri, bayramı cezaevinde karşılayacak. Bu isimlerin yanı sıra mensup oldukları camialar da bayrama buruk bir şekilde girecek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de yer alan bazı kulüplerin başkan ve yöneticileri cezaevinde bayramı geçirecek. Bank Asya 1. Lig takımlarından Giresunspor'un yöneticileri de bayramı cezaevinde karşılayacak. Futbolda devam eden şike iddialarına yönelik soruşturmada en çok etkilenen kulüp olan, Futbol Federasyonu tarafından UEFA'nın talebiyle Şampiyonlar Ligi'nden men edilen ve yaşanan tüm bu olayların şokunu yaşayan Fenerbahçe camiası, en kötü bayramını geçirecek.  Mayıs ayında şampiyonluk sevinci yaşayan, ancak temmuz ayında şike iddialarının ardından büyük şoka giren sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, kulübün muhasebe müdürü Tamer Yelkovan ve amatör şubeler genel koordinatörü Cemil Turan, halen cezaevinde bulunuyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan, ancak şike iddialarının ortaya atılmasının ardından kupayı soruşturma sonuçlanıncaya kadar Futbol Federasyonu'na iade eden Beşiktaş Kulübünden ise yönetici Serdal Adalı ve futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu, bayramda cezaevinde olacak.  Bu isimlerin yanında siyah-beyazlı kulübün protokol müdürü futbol A takım güvenlik müdürü Ahmet Ateş de bayramı buruk bir şekilde yaşayacak.

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