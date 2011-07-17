Türk futbolu UEFA toplantısına kilitlendi

T24 - Türkiye'yi sarsan futbolda şike iddialarına yönelik soruşturması kapsamında gözler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Cenevre'de Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yetkilileriyle yapacağı toplantıya çevrildi.



TFF heyeti, gelişmeleri yakından takip eden UEFA yetkilileriyle İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.



Heyette TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan ile birlikte TFF Baş Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı ve bazı avukatların bulunacağı öğrenildi.



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, daha önce yaptığı, "Karar için iddianamenin mahkemece kabulü beklenecek. Lig planlandığı gibi 5 Ağustos'ta başlayacak" açıklamasının ardından, bu hafta içinde, bu kararlarının değişebileceğini söylemişti.



TFF'nin, Cenevre'deki toplantısının ardından, 19 Temmuz Salı günü İstanbul'da yapacağı yönetim kurulu toplantısında son durumu masaya yatırması bekleniyor.



