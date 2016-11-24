Türk futbolu borç batağında!

Süper Lig'in yayın gelirleri sıralamasında Avrupa'da altıncı sıraya yükselmesinin yanı sıra, Türk futbolunun borcunun altı yılda yüzde 300 arttı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig Medya Hakları ihalesi yıllık 500 milyon dolara Digitürk'ün olurken, Süper Lig de yayın geliri sıralamasında Avrupa'da altıncı basamakta yer aldı.



Birinci sırada ise 2016-2019 arası dönemi kapsayacak 2 milyar 359 milyon Euro'luk yayın haklarıyla İngiltere Premier Ligi bulunuyor.

businessht'nin haberine göre; Süper Lig'de maçların yayın hakları ihalesinden elde edilen gelirin kulüplere belli oranlarda paylaştırılmasını sağlayan havuz sisteminin başladığı 1996-1997 sezonundan bu yana kulüpler, yayın gelirlerinden giderek daha fazla parayı kasalarına koysa da mali yapıları her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Borçlar yüzde 300 arttı

Yayın hakkından kazanılan önemli gelirin yanı sıra stat, sponsorluk, reklam ve ürün satışından elde edilen gelirler, futbol kulüplerinin giderek artan borç yüküne çare olamıyor.

Özellikle yayın gelirlerinden daha fazla pay alan Süper Lig'in büyük kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2010 yılında yapılan ihaleden bu yana toplam borçlarında yüzde 300'ün üzerinde artış oldu.

Dört büyüklerin 2010-2016 yılları arası borçları ise şöyle:

Yayın gelirlerinin yüzde 35'i ligde mücadele eden takımlara eşit oranda dağıtılırken, yüzde 45'lik bölüm ise performansa göre veriliyor.

Gelirin yüzde 11'lik bölümü şampiyonluk sayılarına göre verilirken, yüzde 9'luk dilim ise ligi ilk 6 sırada bitiren ekiplere dağıtılıyor.

Tribün, sponsorluk, reklam ve lisanslı ürünlerden çok az kazanç elde eden kulüplerin kasasına giren paranın yüzde 80'inden fazlasını yayın gelirleri oluşturuyor.



Yayın gelirlerinden sağlanan parayı iyi kullanan kulüpler ligde kalıcı olurken, diğer kulüpler ise kısa sürede alt liglerin yolunu tutuyor. Özellikle yapılan yanlış transfer tercihleri ve kötü yönetim, kulüplere ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşatıyor.

Son yıllarda Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Ankaragücü, Orduspor, Kayseri Erciyesspor ve Bucaspor Spor Toto 2. Lig'e kadar gerilerken, Eskişehirspor, Samsunspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Elazığspor, Sivasspor ve Balıkesirspor da TFF 1. Lig'de mücadelelerini sürdürüyor.

UEFA'nın FFP kuralları yakıyor!

Süper Lig'de son 6 sezonda birçok kulüp, UEFA yükümlülüklerini yerine getiremediği için Avrupa kupalarından men dahil çeşitli cezalara çarptırıldı.

UEFA'nın 2010'da kabul ettiği ve 2012'den itibaren uygulamaya konulan Finansal Fair Play kuralları, kulüplerin gelir gider tablosunu en azından denkleştirmeyi, bu sayede de adil yarışma ortamını koruyup takımların ilerleyen yıllarda karşılaşacağı iflas riskinin önüne geçmeyi hedeflerken, o tarihten bu yana aralarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Gaziantepspor'un olduğu kulüplere çeşitli cezalar uygulandı.

İsmi 'süper' ama yurtdışında alıcısı yok

Değeri bakımından Avrupa'nın en önemli ligleri arasında yer bulan Süper Lig, dünyada ilgi görmüyor.

Spor Toto Süper Lig maçları, Türkiye dışında herhangi bir ülkede canlı olarak yayınlanmıyor.

Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlar ise zaman zaman farklı ülkelerde tek paket halinde satın alınıyor.