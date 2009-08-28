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Yaşam

Türk futbolcular ırkçı Almanların hedefi oldu

Almanya' daki Türkiyemspor futbolcuları kamp yapmak amacıyla gittikleri eyalette ırkçı grubun saldırısına uğradı.

28 Ağustos 2009 03:00

Almanya' daki Türkiyemspor futbolcuları kamp yapmak amacıyla gittikleri eyalette ırkçı grubun saldırısına uğradı.

Almanya' daki Türkiyemspor’un B genç takımı futbolcuları, kamp yapmak amacıyla gittikleri Brandenburg eyaletinin Lüdow kentinde ırkçı grubun saldırısına uğradı.

Beyzbol sopaları, şişe ve baltayla saldıran ırkçılar Hakan Mahmutoğlu’nu bacağından yaraladı. Bu arada saldırganlar, ormana kaçıp kurtulmaya çalışan gençlerin üzerine araba sürdü. Olay yerine  yaklaşık 1.5 saat sonra gelen polis, Türkiyemsporlu gençleri 6 saat sorguladı.   Yaralı futbolcu Mahmutoğlu, şunları söyledi:

“Bir marketten alışveriş yapıp dışarı çıkınca, önce Hitler selamı verdiler, sonra beyzbol sopaları, bıçak ve baltayla üzerimize saldırdılar.  Başıma vursalar belki hayatta değildim.”  

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