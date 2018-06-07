Türk futbol camiası iftarda bir araya geldi

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Türk futbol camiasının önde gelen isimleri, Kulüpler Birliği Vakfı\'nın iftarında buluştu.

Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman\'ın ev sahipliğinde yapılan iftar yemeğine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü\'nün yeni başkanı Ali Koç da katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu iftar yemeğinde Türk futbolunun önde gelenleri bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ve birçok davetli iftar davetinde yer aldı.

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