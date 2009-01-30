Türk fotoğrafçının başarısı

Radikal'in haberine göre; dünya sanat çevreleri tarafından, nü fotoğraf ve heykel sanatında önemli bir referans olarak kabul edilen ‘Nude Art Today’ adlı kitap, 2008- 2009 baskısında Türk fotoğraf sanatçısı Niko Guido'ya iki sayfa yer ayırdı.Fransız yayınevi Edition Patou tarafından İngilizce ve Fransızca yayımlanan eser, Türkiye'den sadece İzmir'de çalışmalarını sürdüren fotoğraf sanatçısı Niko Guido'ya yer verdi. Avrupa ve Amerika'da sanatseverlerin beğenisine sunulan kitapta dünya çapında öneme sahip 125 sanatçı yer alıyor. Niko Guido, Türkiye adına bu kitapta kendisine yer verilmesinden gurur duyduğunu söyledi