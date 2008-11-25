Türk firmasından taşınabilir 'jammer' cihazı

Pakistan'ın Karaçi kentinde devam eden 5'inci Uluslararası Savunma Fuarı'nda bir Türk firmasının ürettiği sırt tipi jammer yoğun ilgi görüyor.



Microdis Savunma Sistemleri Koordinatörü Birol Tekince, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, 5,5 kilogram ağırlığındaki sırt tipi jammerın küçük birliklerin hareketi için tasarlandığını, bu jammerın dünyada tasarlanmış "en küçük ve en hafif jammer" olduğunu söyledi.



Bu jammerın 3 yıl süren bir çalışma sonucu hazırlandığını ifade eden Tekince, "bu jammer taşıma çantası ve yedek batarya ile 7 kilogramdır. Yürüme ve arazi koşullarının kısıtlı olduğu küçük birlik harekatında kullanılıyor" dedi.



"Küçük birlik harekatında kullanılan konsepti farklı bir cihaz, ancak birliğin ihtiyacı olan uzaktan kumandayla patlatılan bombaları etkisiz hale getirme işlemini tamamen yerine getirebilir" diyen Tekince, 4 aydır oluşturulan cihazın şimdilik yurt içinde satışa sunulduğunu, yurt dışı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Çok sayıda Türk firması var



Fuarda Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar başkanlığındaki Türk heyetinin görüşmeleri sürerken, Türk şirketlerinin stantları yoğun ilgi görüyor.



Fuara katılan Aselsan, Havelsan, Roketsan, MKEK ve TAI'nin yanı sıra Türk savunma sanayinin önde gelen kuruluşları BMC, Ares Yacht, Aksa Teknoloji, Atlas A.Ş-Mavi Denizcilik A.Ş, Elektroland, Gate, Meteksan, Microdis, Milsoft, Öztek, Sama, Sarsılmaz, STM, Teksav, Tisaş, TSKGV, TÜBİTAK UEKAE, ÜSİAD, Yonca ve Yüksel Savunma ürünlerini uluslararası pazarlara tanıtma olanağı buluyorlar.



Türkiye, Pakistan, ABD ve Çin'in bağımsız pavyonlarının bulunduğu fuarda, Azerbaycan ürünlerini Türkiye pavyonunda sergiliyor.