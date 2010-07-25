-TÜRK FİRMALARDAN YURTDIŞINDA YATIRIM ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Türk firmalarının yurtdışındaki yatırımları, 17 milyar doları geçti. Türk firmaları, Avrupa ülkeleri, Rusya, ABD, Çin gibi ülkeler yanında, Afganistan, Angola, Etiyopya, Gana, Kolombiya gibi ülkelerde de yatırım yaptı. Hazine Müsteşarlığı'nın verilerine göre, 2000 yılından bu yıl Mart ayı itibariyle, 3 bin 271 Türk firması, yatırım için yurtdışına 17 milyar 310 milyon 823,4 bin dolar sermaye ihracı gerçekleştirmiş bulunuyor. Sermaye ihracının 1 milyar 655 milyon doları 2009'da gerçekleştirildi. 2008'de 2 milyar 863,6 milyon dolar olan Türk firmalarının yurtdışına sermaye ihracında, geçen yıl, önceki yıla göre, yüzde 42,1 azalma kaydedildi. Bu dönemde Türk firmalarının en fazla sermaye ihrac ettiği ülke, 4 milyar 802,9 milyon dolar ile Hollanda olurken, onu, 3 milyar 821,6 milyon dolar ile Azerbaycan, 1 milyar 364,6 milyon dolar ile Malta izledi. Firma sayısı bakımından en fazla sermaye ihracatı yapılan ülke KKTC olurken, bu dönemde 354 Türk firması, bu ülkeye 162,1 milyon lira sermaye ihracı yaptı. Sermaye ihracı yapan firma sayısının çokluğu bakımından KKTC'yi 243 ile Almanya, 233 ile Romanya, 214 ile Rusya izledi. Kayıtlara göre, bu yıl Mart ayı itibariyle, 3 Türk firması Bahama Adaları'na 13,3 milyon dolar, Cayman Adaları'na 6 firmanın 19,2 milyon dolar, Hollanda Antilleri'ne 6 firmanın 2,2 milyon dolar, Jersey Adaları'na 2 firmanın 1,9 milyon dolar, Marshal Adaları'na 4 firmanın 3,3 milyon dolar, Nevis Adaları'na 2 firmanın 430 bin dolar sermaye ihracı bulunuyor. Türkiye'den yurt dışına en fazla sermaye transferi, enerji sektörü yatırımları için yapıldı. 2000 yılından bu yıl mart ayına kadar ihraç edilen 17,3 milyar dolarlık sermaye ihracının 3 milyar 958,1 milyon doları enerji, 2 milyar 836,7 milyon doları bankacılık, 2 milyar 5,2 milyon doları imalata yönelik oldu.