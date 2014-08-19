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Ekonomi

Türk fındığının fiyatı arttı, Nutella pazardan kaçtı

Nutella'nın üreticisi Ferrero, Türkiye'de artan fındık fiyatlarından ötürü fındıklarını ABD Oregon'dan alacak

19 Ağustos 2014 21:48

Dünya fındık ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Türkiye'deki bu durumun kahvaltıda Nutella yemeyi sevenler için çok ilginç bir etkisi olacak. Nutella'nın üreticisi Ferrero dünyada en çok fındık alımı yapan firmaların başında geliyor.

Ferrero ihtiyacının büyük bölümünü de Türkiye'den karşılıyor. Ancak bu yıl Türkiye'de üretimin düşük olması İtalyan firmayı başka pazarlara yönlendirdi. ABD basınına göre yeni üretilecek olan Nutella'lar büyük ihtimalle ABD'nin Oregon bölgesinde üretilen fındıklardan yapılacak.

 

Nutella'ya yakında zam geliyor

 

Oregon Fındık Üreticileri Derneği'nden Jeff Fox ABD medyasına yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de üretimin azalması bizim için bri fırsat oluşturdu. Normalde almadığımız kadar sipariş telefonları alıyoruz' dedi. Üreticiler fındık sıkıntısı nedeniyle fiyatların da yüzde 60'a varan oranlarda yükseldiğini, Nutella'nın fiyatında da yakında bir zamla karşılaşılabileceğini söyledi.

Oregon findığının tadının Ordu ve Giresun'da üretilen fındıktan farklı olmasından dolayı Nutella'nın da tadı değişecek.  

 

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