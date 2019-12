Türk filmleri Mart'ta Melbourne'de

Avustralya'nın Melbourne kentinde `Türk Filmleri Festivali' düzenlenmesi için çalışmalara başlandı. Antalya Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) ve Kültür Bakanlığı Sinema Daire Başkanlığı'nın işbirliği ile önümüzdeki Mart ayında Melbourne Şehir Merkezi'ndeki Federasyon Meydanı'nda bulunan ACMI (Australian Centre for the Moving Image) Türk Filmleri Festivali düzenlenmesi için AKSAV Avustralya Danışmanı Nalan Cebeci çalışmalara başladı.



Yaklaşık 10 yıldan bu yana Avustralya'da yaşayan ve 4 yıl boyunca Altın Portakal'da Festival yönetmenliği yapan Nalan Cebeci, Türk Filmleri Festivali'ni Berlin Film Festivali ile Caln Film Festivali arasındaki dönemde yapmayı planladıklarını söyledi.



Uluslararası ödül almış 3, Türkiye'de gişe rekorları kırmış 3 ve Türk sinemasının klasikleşmiş 4 filminin yer alacağı toplam 10 filmin gösteriminin yapılacağı festivale ayrıca Türk sinemasının 3 başarılı yönetmeni ile 3 Türk oyuncunun da Avustralya'ya davet edeceğini anlatan Nalan Cebeci, ``Amacımız sadece ödül kazanmış filmleri değil başarılı yapımları da tanıtmak''ö dedi.



Avustralya'ya gelecek olan Türk filmleri İngilizce alt yazılı olarak izleyicilere sunulacak. Türk sinemasının en önemli eserlerinden 1964 yapımı `Susuz Yaz' ile başrollerini Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın paylaştığı Atıf Yılmaz'ın ölümsüz eseri `Selvi Boylum Al Yazmalım' filmleri de festivalde kendine yer bulacak.



Türk Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapması düşünülen ACMI yöneticileri ile görüştüğünü ve bu projeye çok sıcak baktıklarını kaydeden Nalan Cebeci, ``Burada başarılı bir çalışma yaparsak ileriki yıllarda Sidney'de de Türk Filmleri Festivali düzenleyebiliriz'' dedi.



Avustralya'da en son Türk Filmleri Festivali'nin 15 yıl önce yapıldığını ve bunun sürekli hale gelmesi için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydeden Cebeci, ``Yaptığım ön araştırmada bu çalışma için mutlaka Avustralyalı Türk işadamları ve kurumlarından destek gerekli'' yorumunu yaptı. Türk Filmleri Festivali'nde, `Filming in Turkey' projesinin yanı sıra Türk kültürü ve sineması da Avustralyalılar'a tanıtılması düşünülüyor.