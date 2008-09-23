Türk filmleri Budapeşte önlerinde!

Türk filmlerinden seçkiler Macar sinemalarında..

Türk sinemasının bol ödüllü, seçkin örnekleri, Türk Filmleri Haftası çerçevesinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gösterilmeye başlandı. Yedi filmin Budapeşte sinemalarında gösterileceği haftanın başlangıcı vesilesiyle tarihi Urania sinema sarayında dün akşam gala düzenlendi.Türkiye Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) ve Türkiye Kültür Bakanlığı desteği ile Çelebi, THY, Ege Seramik, Volksbank ve Sebata'nın sponsorluğunda düzenlenen Türk Film Haftasının gala gecesine ilgi büyüktü. Gecede FİYAB Başkanı Galip Gültekin sponsorlara teşekkür plaketi sundu. Daha sonra Biray Dalkıran'ın yönettiği "Cennet" adlı film izleyici ile buluşurken, yönetmen Dalkıran ve filmin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan misafirlere takdim edildi.Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Oya Tuzcuoğlu'nun da hazır bulunduğu galaya, Macar sinema sektörünün ileri gelenleri ile Macar oyuncular, milletvekilleri Türkiye'den yapımcılar, yönetmenler ve oyuncular katıldı.Gültekin, yaptığı açıklamada, tarihi Urania sinema sarayındaki galaya gösterilen yoğun ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.Macar yapımcı ve yönetmenlerle görüşmelerinde ortak yapımlar konusunda adım attıklarını anlatan Gültekin, film haftasının meyvelerini yakında toplayacaklarını kaydetti.Festivalin yönetmenliğini yapan Ayşe Sönmez de Mehmet Altıoklar, Özhan Eren, Talip Karamahmutoğlu, Ahmet Çelenk, Ela Alyamaç, Sevda Kaygısız, Biray Dalkıran, Mustafa Altıoklar gibi yönetmen ve Canan Cemali, İpek Değer, Tarık Papuççuoğlu, Engin Altan Düzyatan ve Tardu Flord gibi oyuncuların festival çerçevesinde Macaristan'a geldiğini, Macarlar tarafından gösterilen ilgiden dolayı da çok memnun olduklarını söyledi.Türk Filmleri Haftası çerçevesinde Budapeşte'de "Cennet", "O Kadın", "Beyza'nın Kadınları", "Yanlış Zaman Yolcuları", "120", "Hayattan Korkma" ve "Peri Tozu" filmleri gösterilecek.