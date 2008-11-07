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Kültür-Sanat

Türk filmine korku Oscar'ı

'Amerika'nın korku filmi Oscar'ları'nda Türk filmi 'Gomeda' iki ödül birden kazandı.

07 Kasım 2008 02:00

"Amerika’nın korku filmi Oscar'ları" olarak bilinen “Claw Awards” (Pençe Ödülleri), ekim ayı sonunda Philadelphia'da gerçekleşen Terror Film Festivali'nde sahiplerini buldu. Türk filmi "Gomeda" festivalde iki ödül birden kazandı.

Yedi dalda aday oldu

Bu yıl Terror Film Festivali'nde Türkiye’yi temsil eden tek film, Tan Tolga Demirci’nin yazıp yönettiği 2007 yapımı "Gomeda" oldu. En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülleri dahil toplam yedi dalda ödüle aday gösterilen "Gomeda", sonunda festivalden iki ödülle ayrılmayı başardı.

En iyi müzik ve ses efekti

En iyi film müziği ezgisi ödülünü "Gomeda"ya yaptığı müziklerle besteci Semih Tareen, en iyi ses tasarım ödülünü de "Gomeda"nın ses efektleri ile Jan Peridar aldı. Tareen’e ödülünü, "Cadılar Bayramı" filmlerinin müzikleriyle tanınan Oscar ödüllü Hollywood bestecisi Alan Howarth verdi.

Kabusa dönen yolculuk

Feride Çetin, Serkan Altunorak, Bulut Köpük ve Bahar Yanılmaz'ın rol aldığı "Gomeda"nın konusu şöyle: Bir grup arkadaş, hafta sonunu geçirmek üzere Kapadokya'daki Gomeda Vadisi’ne doğru yola çıkarlar. Kaza geçirince yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kalırlar. Vadiye ulaştıklarında bir mağarada konaklamaya başlayan gençleri bir kabus beklemektedir.

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