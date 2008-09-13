Türk feneri iki yılda 100 trilyon toplamış

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 2006 yılında Deniz Feneri ile ilgili bir soru önergesine verdiği yanıtta, bu derneğin yurt dışında şubesi bulunmadığını, ancak Almanya’daki dernekten ’yardım’ aldığını bildirdi.



Deniz Feneri Derneği’nin faaliyetlerini, 25.08.2006 tarihinde CHP Milletvekili Yücel Artantaş TBMM gündemine getirdi. Artantaş, Deniz Fenerinin yaptığı yardımların televizyondan gösterilerek yardım alan vatandaşların rencide edildiğini belirterek, bu derneğin topladığı yardımların yasal olup olmadığını, Kanal 7 televizyonunda yapılan programlardan derneğe para aktarılıp aktarılmadığını sordu.



Türkiye’deki, Almanya’dan sadece ’yardım’ almış



Dönemin İçişleri Bakanı Aksu da bu sorulara şu yanıtı vermişti: "Deniz Feneri Derneği 20.12.2004 tarih ve 8278 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsüne alınmıştır. Dernek 2004 yılında 20.569.791.33 YTL, 2005 yılında 53.780.813.29 YTL, 2006 yılında (Ağustos ayı dahil) 34.163.550 YTL yardım toplanmıştır. Derneğin yurtdışında şubesinin bulunmadığı, ancak Almanya’da kurulu bulunan Deniz Feneri e.V. ve Turkse Cultrele En isimli kuruluşlardan yardım aldığı tespit edilmiştir. 12.07.2005 tarih ve 2005/9171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile izin almadan yardım toplayabilecek kuruluşlardan sayılan dernek tarafından Endonezya, Pakistan ve Nijer’de yaşanan afetler dolayısıyla yardım toplama faaliyetinde bulunulmuştur."

