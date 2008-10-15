Türk fahişe için1 milyon Euro çaldı

Alman Konut Yardım Dairesi Müdürü Helmut W., áşık olduğu Feyza Z.’ye 581 bini devlet kasasından, geri kalanı kendi cebinden toplam 1 milyon Euro para havale etti. Bu paralarla lüks bir genelev açan Feyza Z. ise iflas ettikten sonra Türkiye’ye yerleşti.



Almanya’nın Ulm kentinde Konut Yardımı Dairesi Müdürü Helmut W., genelevde fahişelik yapan Feyza Z. adlı bir Türk kadına gönlünü kaptırdı. Kira yardımına ihtiyacı olanlar için yardım parası dağıtan dairenin müdürü, yıllarca yardım paralarını Feyza Z.’ye aktardı. 47 yaşındaki Helmut W., devletin paralarını kötüye kullanmak suçundan önceki gün mahkeme önüne çıkartıldı. Ulm Bölgesel Mahkemesi’nde yargılanan Helmut W., kendisinden 16 yaş küçük olan Feyza Z.’ye aşık olduğunu ve sevgilisini genelevinden kurtarmak için paraları hesabına havale ettiğini söyledi.



Helmut W.’nin 1998’den beri Feyza Z.’ye para havale ettiği ortaya çıktı. Önce kendi cebinden, sonra evini satarak para gönderen Helmut W., para yetmeyince devlet kasasından para havale etmeye başladı. Feyza Z.’nin bu paralarla çok lüks bir hayat yaşadığı da anlaşıldı.



Feyza Z. bu paralarla Kempten’de "Haus 4" adlı bir genelev açtı. Helmut W., mahkemede gözyaşları içinde "Tamamen aşkımın tutsağı olmuştum. Duygularıma hâkim olamadım ve bu işin içinden bir türlü çıkamadım. Çok üzgünüm" diyerek özür diledi. Açılan genelevin ise iflas ettiği ve Feyza Z.’nin Türkiye’ye yerleştiği öğrenildi

