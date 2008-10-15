T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türk fahişe için1 milyon Euro çaldı

Konut Yardım Dairesi Müdürü Helmut W., aşık olduğu Türk fahişeye 1 milyon Euro para havale etti. Paralarla genelev açan Feyza Z. iflas edince Türkiye’ye yerleşti.

15 Ekim 2008 03:00

Alman Konut Yardım Dairesi Müdürü Helmut W., áşık olduğu Feyza Z.’ye 581 bini devlet kasasından, geri kalanı kendi cebinden toplam 1 milyon Euro para havale etti. Bu paralarla lüks bir genelev açan Feyza Z. ise iflas ettikten sonra Türkiye’ye yerleşti.

Almanya’nın Ulm kentinde Konut Yardımı Dairesi Müdürü Helmut W., genelevde fahişelik yapan Feyza Z. adlı bir Türk kadına gönlünü kaptırdı. Kira yardımına ihtiyacı olanlar için yardım parası dağıtan dairenin müdürü, yıllarca yardım paralarını Feyza Z.’ye aktardı. 47 yaşındaki Helmut W., devletin paralarını kötüye kullanmak suçundan önceki gün mahkeme önüne çıkartıldı. Ulm Bölgesel Mahkemesi’nde yargılanan Helmut W., kendisinden 16 yaş küçük olan Feyza Z.’ye aşık olduğunu ve sevgilisini genelevinden kurtarmak için paraları hesabına havale ettiğini söyledi.

Helmut W.’nin 1998’den beri Feyza Z.’ye para havale ettiği ortaya çıktı. Önce kendi cebinden, sonra evini satarak para gönderen Helmut W., para yetmeyince devlet kasasından para havale etmeye başladı. Feyza Z.’nin bu paralarla çok lüks bir hayat yaşadığı da anlaşıldı.

Feyza Z. bu paralarla Kempten’de "Haus 4" adlı bir genelev açtı. Helmut W., mahkemede gözyaşları içinde "Tamamen aşkımın tutsağı olmuştum. Duygularıma hâkim olamadım ve bu işin içinden bir türlü çıkamadım. Çok üzgünüm" diyerek özür diledi. Açılan genelevin ise iflas ettiği ve Feyza Z.’nin Türkiye’ye yerleştiği öğrenildi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24