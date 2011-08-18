Türk F-16'ları Kuzey Irak'ı bombaladı

T24 - Hakkari Çukurca'daki 10 askerin şehit olmasının ardından Türk savaş uçakları, dün akşam saat 21.00'da başlayan operasyonda Kandil ve Zap'taki PKK hedeflerini bombaladı.





BİR GÜNDE 3 SALDIRI: 11 ŞEHİT





ERDOĞAN: BUNDAN SONRASI KONUŞULMAZ, UYGULANIR











Üst üste gelen şehit haberleri üzerine, "artık konuşulmaz, uygulanır" diyen Başbakan Erdoğan, Hakkari Çukurca’dan gelen 10 şehit haberinin ardından orduyu harekete geçirdi.



Türk savaş uçakları, dün saat 21.00 sularında PKK'nın Kandil, Zap, Hakurk, Metina, Haftanin, Hinera ve Sideka kamplarını bombaladı.



Daha önce belirlenen hedefler, Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar tarafından vurulurken, Batman'dan havalanan heronların da harekata destek verdikleri kaydedildi.



Türk savaş uçakları başta Kandil ve Zap ile bu bölgelerin çevresinde bulunan PKK hedeflerini vurdu.



Diyarbakır'da, son zamanlarda görülmeyen hareketlilik dün saat 20.00 sularında başladı.



Diyarbakır İkinci Taktik Hava Komutanlığı'ndaki 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan 181. filonun gece görüşüne sahip uçakları hava harekatına başladı.



Hedefte, bir süredir hem Türk heronlarının hem de ABD’ye ait insansız hava uçaklarının Kuzey Irak üzerinde yaptığı istihbarat çalışması sonucu belirlenen yerlerin olduğu, demokratik özerklik ikna kamplarının da vurulduğu kaydedildi.



Türk savaş uçaklarını gece yarısından sonra üslerine döndüğü, harekatta sivillere zarar gelmemesi için lazer güdümlü bombaların kullanıldığı kaydedildi.



Ayrıca, terör örgütüne yakın internet siteleri de hava harekatını doğrulayan haberler geçti.







Bu bombardımanda bir ilk gerçekleşiyor



PKK kamplarına saat 21.00'de başlayan hava operasyonu Türkiye tarihinde, kullanılan malzemeler bakımından bir ilk olduğu bildirildi. Operasyona 15 savaş uçağı katılıyor.



Türk ordusu ilk kez, ABD'nin Pakistan'daki El Kaide kamplarını bombalamada kullandığı 'ağıre bombardıman' malzemelerini kullanıyor.



Günlerdir Diyarbakır'daki askeri üsse bu malzemeler yığılıyordu.



Bombardımanın gece boyunca ve gündüz saatlerinde de süreceği iddia ediliyor. Bombardıman, sadece kamplara değil, gençlik örgütlemesinin yapıldığı yerleşim yerlerine de yapılıyor.



Haber kanallarına bağlanan emekli askerler ve uzmanlar, bu türden büyük bir operasyonun PKK'ya 3-4 yıla malolacağını bu süre içinde toparlanmasının hayli zor olacağı görüşünde bulundular.

NTV'YE BAĞLANAN UZMANLARDAN KISA KISA



Ramazan sonu beklenmedi



Üst üste verilen şehitler üzerine Başbakan Erdoğan, Ramazan ayının sonuna dikkat çekmiş, bu doğrultuda gözler yarınki MGK’dan çıkacak sonuçlara da çevrilmişti. Ancak bugün Çukurca’dan gelen şehit haberleri üzerine PKK’ya karşı bugün harekete geçildi.

Birkaç gün içinde...



Resmi açıklama, operasyonun sonuçlarına dair istihbarat çalışmalarının ardından yapılabilir. Bu da birkaç günü bulabilir.

Tek başına yeterli değil



Hava harekatı tek başına yeterli olmayacaktır. En az bir hafta sürmeli ve hedfeler vurulmalı. Kara harekatı olup olmayacağı da önemli.

PKK'ya baskın



Hükümetten gelen son açıklamalar, gözleri Ramazan sonuna çevirdiği için PKK için baskın niteliğinde bir operasyon anlamı taşıyor.

Psikolojik üstünlük



Bu tür operasyonlarla PKK'nın bugünden yarına bitirileceği yönünde bir algı ortaya çıkması doğru olmaz ancak kamuoyunun 'bir şeyler yapılıyor' demesi bile psikolojik üstünlüğün el değiştirmesi anlamına gelir.

Bir şey diyemezler



Türkiye'nin bugüne kadar gösterdiği sabır ve son olarak Çukurca'dan gelen şehit haberleri, bu operasyona yönelik olası eleştirilerin önünü tıkayacaktır. Türkiye yeterinde sabretmiş ve harekete geçmiştir.

Muhalefetin desteği



CHP ve MHP liderlerinden gelen terörle mücadeleye destek açıklamaları, hükümetin rahat karar almasını sağladı.

Yol haritası ve MGK



Yeni yol haritası MGK'da ortaya çıkacaktır. Yoğun bir terörle mücadele dönemine girileceğinin işareti bu harekatla verildi. Ayrıntılar ise MGK'da masaya yatırılacaktır. Benzer operasyonların önümüzdeki günlerde devam etmesi muhtemel.



Gündeme gelmesi durumunda kara harekatının Kandil'e kadar ulaşması beklenmemeli. Daha lokal, vur-kaç taktiğiyle, nokta hedeflere dayalı küçük çaplı kara harekatları gündeme gelebilir.



Hükümet tarafından, terörle mücadelede kararlılıkla süreceğini, demokratik açılım ile siyasi adımların da eş zamanlı yürütüleceğini belirtilmişti. MGK'da hem mücadele boyutu hem de siyasi adımların stratejisi gündeme gelecektir.



Bu arada ABD'nin de istihbarat desteği verdiği düşünülen operasyondan sayılı dakikalar öncesinde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland'dan bir açıklama geldi.



Günlük basın toplantısına Hakkari'deki hain saldırıya ilişkin açıklama yaparak başlayan ve "derin üzüntü" duyduklarını ifade eden Nuland, terör örgütü PKK'yı, "On binlerce Türkün ölümüne neden olan bir terör örgütü" şeklinde tanımladı ve PKK ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti.



Nuland, "Türk ordusunun PKK'ya yönelik büyük bir operasyon yapacak gibi göründüğü ve bu konudaki görüşlerinin ne olduğu"nun sorulması üzerine, hipotetik konulara girmeyeceğini söyledi.



Nuland, ancak ABD olarak Türkiye ile terörle mücadelede yakın işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.