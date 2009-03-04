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Kültür-Sanat

Türk eserleri Londra'da müzayedede

Londra’da bulunan Sotheby’s müzayede evinde çağdaş Türk sanat eserleri müzayedesi gerçekleştiriliyor.

04 Mart 2009 02:00

Londra’da bulunan Sotheby’s müzayede evinde çağdaş Türk sanat eserleri müzayedesi gerçekleştiriliyor.

Taner Ceylan, Hale Tenger ve Leyla Gediz gibi çağdaş Türk ressamlarının eserleri Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde açık arttırmayla satışa sunuluyor

53 değişik sanatçının resim, fotoğraf, heykel ve enstalasyon alanındaki 73 eserinin satılacağı müzayedenin satış öncesi sergilenmesi 12 Şubat’ta İstanbul’da ve 27 Şubat’tan itibaren de Londra’da yapılmıştı.

1.2 milyon sterlin bekleniyor

Sotheby’s eserlerin satışından toplam 1.2 milyon sterlin civarında gelir bekliyor. Satışta ressam Erol Akyavaş’ın 1980 tarihli “Öpücük” adlı tablosunun da yer alacağına dikkat çeken Sotheby’s yetkilileri, tablonun 25 ile 35 bin sterlin arasında bir fiyat bulacağını tahmin ediyor. Satışa çıkacak diğer eserler arasında Mubin Orhon’un 1961 tarihli “İsimsiz” adlı çalışması, Taner Ceylan’ın “Ruhani” adlı fotoğrafı, fotoğraf sanatçıları Hale Tenger ve Nazif Topçuoğlu’nun eserleri, Seyhun Topuz’un “Red VI” adlı heykeli, Hüseyin Alptekin’in “Hotel October” adlı eseri de yer alıyor.

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