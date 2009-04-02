'Türk-Ermeni uzlaşması yakın'

Azerbaycan’dan Türkiye'ye ‘Gazınızı keserim’ sinyali

Gazetenin Brüksel mahreçli ve Amerikalı diplomatlara dayandırarak verdiği haberde, Türkiye ile Ermenistan'ın sınırlarını açmalarının ve diplomatik ilişkilerini geliştirmelerinin petrol ve doğalgazın taşınma güzergahında bulunan ve önemi giderek artan bu bölgenin istikrarlaşmasına büyük ölçüde yardımcı olacağı belirtildi.Haberde adının açıklanmasını istemeyen diplomatların, Türk ve Ermeni hükümetlerinin karşılıklı olarak "sınırları açma, diplomatik ilişkileri düzeltme ve tarihi uyuşmazlıklara bakacak komisyonları kurma" konularında müzakerelere başlamanın koşulları konusunda anlaştıklarını söyledikleri de belirtildi.Türkiye ile Ermenistan arasındaki böyle bir gelişmeye hem iki ülkede hem de Azerbaycan'da güçlü bir muhalefet olduğu da belirtilen gazetede, iki ülke arasında ilişkilerin düzelmesi yolunda böyle bir uzlaşmanın Batılı devletler tarafından Kafkasların istikrarı açısından son derece önemli olarak değerlendirileceği de ifade edildi.Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Asya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Bryza'nın Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bölgede tüm ilişkilerin gelişmesi açısından yeni ve olumlu bir dinamik yaratacağını söylediği de belirtilirken, Bryza'nın ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasında olabilecek bir uzlaşmanın Yukarı Karabağsorununun çözülmesi konusundaki çabaları nasıl canlandırabileceği konusunu Azeri yetkilerle görüşeceğini söylediği kaydedildi.