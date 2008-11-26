Türk erkekleri bağlanmaktan kaçıyor!

Dünyaca ünlü belgesel kanalı Discovery Channel'ın erkekler üzerinde yaptığı araştırma, günümüz erkeğinin birçok özelliğini gün yüzüne çıkarıyor.



Milliyet’te yayımlanan habere göre, 15 ülkede 12 binden fazla erkek üzerinde yapılan araştırmada, 25-39 yaş arasındaki erkeklere sorular soruldu. Araştırma erkeklerin yaşamlarına ilişkin 18 önemli noktayı irdeliyor. Özellikle Türkiye'deki araştırmanın sonuçları ise, oldukça dikkat çekici. Bilgi - kişisel gelişim, baba olmak, küçülen dünya konularında yapılan araştırma Türk erkeklerinin çok sayıdaki değişikliğe ve karmaşıklığa uyum sağladığını gösteriyor.



Türk erkekleri uzman olarak gösterilmekten hoşlanıyor



Araştırmaya göre, Türk erkekleri bir konuda uzman olarak gösterilmekten hoşlanıyor. Diğer bir konu başlığı ise, baba olmak. Türk erkekleri geç yaşta baba oluyor. Bunun sebebi çocukların ihtiyaç duyduğu ortamı sağlamak. Türk erkeklerinin yüzde 85'i için en önemli şey ailelerine bakmak. Türk erkeklerinin yüzde 77'si farklı yerleri gezip seyahat etmekten hoşlanıyor. Yüzde 39'u ise, yemek, içmek ve yatmayı tercih ediyor.



Erkekler dört gruba ayrılıyor



Araştırma sonuçlarına göre erkekler, dört gruba ayrılıyor. Bunlardan ilki baskıcı yaklaşımı benimseyenler. Bu erkek tipi en yaygın olarak Romanya'da görülüyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 29. İkinci grup, modern ama kontrollü erkekler. Bu gruptaki erkekler, en çok İsveç'te görülüyor. Kadın ve erkeğin rolleri hakkında modern bir görüşe sahip olan bu erkeklerin Türkiye'deki oranı yüzde 26.Üçüncü grup ise, sadece ben diyen erkekler. Bu tip erkeklere göre, kendileri her şeyden daha önemli. Bu tip erkekler en yaygın olarak Almanya ve Hollanda'da görülüyor. Türkiye'deki oran ise, yüzde 15. Son grup ise, bağlanmak istemeyen erkekler. Bu gruptaki erkekler ciddi sorumluluklar ve bağlılıklardan kaçıyor. Bu grup erkeklerin en çok görüldüğü ülke, Türkiye. Türkiye'yi ise, İspanya takip ediyor.



Türkiye'de iki grup daha baskın



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Discovery Channel Satış ve Pazarlama Direktörü Amanda Turnbull, araştırmanın erkeklerin dünyasını anlamak için yapılmış bir araştırma olduğunu söyledi. Turnball, araştırmada baskın olan dört erkek tipinin olduğunu ve bu erkek tiplerinden ikisinin yani gelenekçi erkeklerle, söz vermekten ve bağlanmaktan uzak duran erkeklerin Türkiye'de daha yoğun olarak görüldüğünü kaydetti. Araştırmanın şirketler için de önemli bir bilgi sağlayacağını söyleyen Turnbull, doğru veri tabanı ve doğru mecrada iyi sonuçlar elde edilebileceğini belirtti.

