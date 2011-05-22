-''TÜRK EKONOMİSİ REKOR HIZLA BÜYÜYOR'' BERLİN (A.A) - 22.05.2011 - Almanya'da yayımlanan ''Welt am Sonntag'' gazetesi, Türk ekonomisinin, hükümetin reform politikası sayesinde yıllardan beri rekor bir hızla büyüdüğünü yazdı. Gazetede Türk ekonomisi ile ilgili olarak yayınlanan bir yazıda, ''Türk ekonomisi yıllardan beri rekor hızla büyüyor. Bunun nedeni 13 Haziranda yeniden iktidara gelmesi beklenen bir hükümetin uyguladığı reform politikası'' denildi. Türk ekonomisinin 2 büyük devinin Sabancı ve Koç holdingleri olduğuna işaret edilen haberde, sadece şirket yöneticilerinin değil, halkın büyük bölümünün de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarından memnun olduğu, Erdoğan'ın son 10 yıl içinde Türk ekonomisini dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri haline dönüştürmeyi başardığı belirtildi. Devlet borçlanmasının Almanya ve Yunanistan'da olduğundan çok daha az olduğu ifade edilen yazıda, Türkiye'de birçok insanın, bu hızlı gelişme karşısında AB üyeliğinin artık gerekli olup olmadığı konusunda düşünmeye başladığı kaydedildi. Türkiye'deki bazı şirket yöneticilerinin görüşlerine yer verilen yazıda, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üst Yöneticilik görevine getirilen Zafer Kurtul'un, ''Günün birinde üye olup olmayacağımız, ülkemizin geleceği konusunda bir fark yaratmayacaktır'' şeklinde konuştuğu belirtildi.