-TÜRK EKİP PEKİN-PARİS RALLİSİNİ 2.BİTİRDİ PARİS (A.A) - 16.10.2010 - Dünyanın en eski ve renkli otomobil yarışlarından Pekin-Paris Rallisi'ne bu yıl 1960'lı yıllarda üretilen klasik otomobiller klasmanında katılan Türk takımı, yarışı ikinci sırada tamamladı. Ülker'in desteği ile yarışmaya katılan Ahmet Şefik Öngün ve Erdal Tokcan, Anadol marka otomobilleriyle Pekin'den Paris'e 37 günde, 14.500 kilometre yol katederek gelmeyi başardı. Klasik kategoride ilk sırayı, ''Holden EH'' marka otomobilleriyle yarışan Matthew Bryson ve Gerald Crown aldı. Rallide, 1920, 1940 ve 1960'lı yıllarda üretilen araçlar, üç ayrı kategoride yarıştı. 37 günlük zorlu yarış, 10 Eylül 2010'da Pekin'in ünlü Tiananmen Meydanı'ndan start aldı. Dünyanın dört bir tarafından gelen 106 ekibin yarıştığı ralli, bugün Paris'in ünlü Place Vendôme meydanında son buldu. Klasik otomobil tutkunları, bu zorlu etapta sırasıyla Çin, Moğolistan, Gobi Çölü, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran'ı geçerek 7 Ekim 2010'da Türkiye'ye girdi. Ekipler Erzurum, Nevşehir, Bolu ve İstanbul rotalarını takip ederek 11 Ekim'de Türkiye'den ayrılarak Yunanistan ve İtalya üzerinden geçerek Fransa'da yarışı tamamladı. -YERLİ OTOMOBİL İLE KATILDILAR- Yerli üretim 1967 model Anadol A1 ile ralliye katılan Öngün ve Tokcan, ''Bir sosyal sorumluluk projesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyduklarını'' belirttiler. Öngün ve Tokcan tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Yarışmaya giriş ücretini ve Anadol'un hazırlanmasını biz üstlendik. Projeyi ise Toplum Gönüllüleri Vakfına hediye ettik. Kurumsal ve bireysel desteklerle bu proje kapsamında, 250 üniversite öğrencisine 4 yıllık burs sağlamaya çalışacağız. Ana sponsorumuz Ülker'e ve bizi destekleyen diğer tüm sponsorlarımıza böyle bir eğitim projesine destek verdikleri için teşekkür ediyoruz.'' -ZORLU PARKUR- Ümraniye Belediye Otoparkı'nda bulunup, satın alındıktan sonra Ford Rally Spor Garajı'nda Serdar Bostancı ve ekibine emanet edilen Öngün ve Tokcan'ın Anadol A1' model aracı, 14.500 km'lik oldukça zorlu Pekin-Paris parkurunu tamamlayacak şekilde elden geçirildi. 96 kapı numarası ile yarışan Türk ekibi, zorlu yarış hakkında şunları söyledi: ''Daha önce de böyle zorlu parkurlarda yarıştık. Her türlü tedbiri almaya çalıştık. Aracın ilk imalatı sırasında kullanılan teknolojiyi bozmadan motorunu 1200 cc'den 1600 cc'ye yükselttik, benzin deposu 120 litreye çıkarıldı. Günde 500-600 km yol yapacağımız için aracın içini tamamen değiştirdik. Yarış koltukları monte edildi. Yarışı dereceyle bitirebilmek için elimizdeki tüm imkânları seferber etti. Buna rağmen pek çok tehlike atlattık. Gobi çölünde kuma saplandık, Yunanistan'da yağış nedeniyle aracımız yoldan çıktı, ağaca çarptı. Tüm bu zorluklara rağmen yarışı tamamlamayı başardık ve ikinci olduk. Bu kadar güzel bir hedef için yarışmak ve kazanmak bizi ayrıca mutlu etti.'' -GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ- Ahmet Öngün ve Erdal Tokcan'dan oluşan Türk ekibine ''Ülker'' markası ile ana sponsor olarak destek verme nedenlerini anlatan Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker de ''Ülker'in hem sosyal sorumluluk hem de sponsorluk stratejisinde çocuklar ve gençler çok önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle Türk ekibinin ralli aracılığı ile elde edilecek geliri gençlerin eğitimi için kullanması, projenin içinde yer almamızı sağladı'' dedi. TOG'un, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesi olduğunu vurgulayan TOG Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil ise ''2009 yılında yaklaşık 23 bin toplum gönüllüsü genç, çok çeşitli alanlarda gerçekleştirdikleri 727 sosyal sorumluluk projesi ile 290 bine yakın kişiye hizmet götürdü. Toplum hizmeti projeleri ile bir yandan aktif yurttaşlık ile tanışan, önemli bir kişisel gelişim sağlayan gençler bir yandan da içinde yaşadıkları topluma önemli bir değer kattılar'' dedi. Pekin-Paris Rallisi'ni eğitim için bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürerek gençliği destekleyen örnek bir model yarattıklarını belirten Betil, sponsorluk gelirlerinin tamamının üniversite öğrencilerine burs sağlamak üzere TOG'a aktarılacağını, rallinin tüm giderlerinin Ahmet Öngün ve Erdal Tokcan tarafından karşılandığını söyledi. -PEKİN-PARİS RALLİSİ- İlki 1907'de gerçekleşen ''Pekin-Paris Rallisi'', günümüzün en popüler yarışlarından biri durumunda. Çin'de başlayan, İpek Yolu üzerinden 36 gün süren yolculuktan sonra Paris'te sona eren ralli, dört yılda bir gerçekleşiyor. En fazla 1968 model araçların katılabildiği yarış, her aşamasında tam bir mücadele savaşı olarak geçiyor. Ralliye bu yıl başta İngiltere, ABD, Fransa, İtalya olmak üzere değişik ülkelerden 106 klasik otomobil katıldı.